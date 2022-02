No hay duda de que WhatsApp es una de las apps de mensajería más usadas y completas. Toma en cuenta que con WhatsApp Web, la versión de escritorio de WhatsApp, puedes enviar mensajes desde tu ordenador, aunque la seguridad y la privacidad de WhatsApp Web no son sus puntos fuertes. Sin embargo, ahora puedes poner contraseña a WhatsApp Web.

Existen múltiples trucos interesantes de WhatsApp como guardar tu certificado COVID en esta app. De cualquier forma, es probable que tengas bastante información en WhatsApp a la que no quieres que otras personas tengan acceso. Entonces, si usas WhatsApp Web y quieres mejorar la seguridad de tu información debes poner contraseña a la versión de escritorio de WhatsApp.

Así le puedes poner contraseña a WhatsApp Web

Si quieres ponerle contraseña a WhatsApp Web, debes saber que para ello debes descargar una extensión en tu navegador. De hecho, WhatsApp Web no te permite poner contraseña de forma nativa. Entonces, para poner contraseña a WhatsApp Web debes hacer lo siguiente:

Lo primero que debes hacer es descargar la extensión WA Web Plus for WhatsApp. Si usas Google Chrome, Brave u otro navegador basado en Chromium puede descargar Wa Web Plus aquí. Abre WhatsApp Web haciendo clic en el icono de la extensión de WA Web Plus. Vuelve a hacer clic en el icono de WA Web Plus para abrir el menú de la extensión. Selecciona «Enable lock screen [Set Password]«. Escribe la contraseña que quieres usar en WhatsApp Web.

Una vez configurada tu contraseña para WhatsApp Web tienes que abrir de nuevo WhatsApp Web para los cambios sean efectuados. Ahora cada vez que abras WhatsApp Web, la plataforma te solicitará tu contraseña.

Asimismo, si quieres cambiar o eliminar la contraseña de WhatsApp Web lo que tienes que hacer es abrir el menú de WA Web Plus y seleccionar «Set Password». Toma en cuenta que para poder abrir el menú de WA Web Plus tienes que ingresar tu contraseña, así que es importante que no la olvides.

Igualmente, tienes que considerar que si le pones contraseña a WhatsApp con WA Web Plus, todos tus mensajes estarán protegidos de las personas curiosas. Asimismo, debes saber que así puedes seguir recibiendo mensajes de WhatsApp en Chrome aunque lo cierres.