¿Cansado de no poder observar los “No Me Gusta” en los vídeos que reproduces dentro de YouTube? Ya no hace falta que leas los comentarios para saber si esos vídeos valen o no la pena, pues hay un “truco” que puedes llevar a cabo para recuperar los No Me Gusta de YouTube.

Gracias al trabajo de un pequeño grupo de desarrolladores, cualquier persona puede volver a ver los No Me Gusta en YouTube. Dicho proyecto ha sido lanzado bajo el nombre de “Return YouTube Dislike”, e increíblemente no requiere de ningún tipo de conocimiento en informática para poder aplicarlo, pues se trata de nada más ni nada menos que de una extensión para navegadores.

Volver a ver los “No Me Gusta” en YouTube es así de fácil

Si te interesa saber cómo recuperar los No Me Gusta en YouTube, tendrás que contar con alguno de los navegadores compatibles con la extensión en cuestión. Los navegadores que pueden hacer uso de esta extensión son los siguientes:

Firefox.

Chrome.

EDGE.

Opera

Brave.

Es importante aclarar que la extensión llamada “Return YouTube Dislike” solo funciona en ordenadores con Windows, Linux y Mac OS. De momento no hay ninguna app que permita recuperar los “No Me Gusta” en Android e iOS.

Para poder instalar la extensión, solo tienes que ingresar en el enlace que te dejamos al final de este párrafo. Una vez que estés en el sitio web oficial de la extensión, deberás descargar la que sea compatible con el navegador que utilizas.

Enlace | Descargar extensión Return YouTube Dislike

Cabe destacar que solo podrás ver los “No Me Gusta” de los vídeos de YouTube que ya tenían esta función activa. O sea, aquellos vídeos que fueron subidos después de la decisión de YouTube de quitar los No Me Gusta, no mostrarán esta estadística en la versión web de la plataforma.

De igual forma, hay un pequeño «truco» que puede realizarse para ver los No Me Gusta de YouTube en la versión móvil de la plataforma. Dicho truco consiste en instalar la extensión en la versión móvil de Chrome.

Sin nada más que añadir al respecto, debemos aclarar que esta extensión podría dejar de funcionar de un día para el otro, pues todo dependerá de las modificaciones que haga YouTube en la versión web para PC.