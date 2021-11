¿Entraste en YouTube hace poco? ¿Te diste cuenta de que no te aparece el número de dislikes de los vídeos en la app? Si es así, entonces llegaste al sitio indicado. Aquí descubrirás por qué no ves los No Me Gusta que tiene un vídeo en YouTube. ¡Te adelantamos que la causa del problema no es un error de la app!

Por qué YouTube no te deja ver el recuento de No Me Gusta de un vídeo

La plataforma de Google acaba de anunciar en su blog que los dislikes serán privados. Por lo tanto, el número de «No Me Gusta» solo le aparecerá al usuario que subió el vídeo en YouTube Creator Studio.

El motivo de este cambio es el acoso que hay en la app. YouTube descubrió que los trolls y las cuentas de spam usaban para atacar a los creadores de contenido. El problema afectaba sobre todo a los canales más pequeños.

Para evitar esta situación, el soporte ocultó el recuento de No Me Gusta un par de semanas. Después de hacer esto, YouTube se dio cuenta de que el acoso en la aplicación se redujo. Es por eso que la plataforma decidió quitar la cantidad de No Me Gusta que tienen los vídeos de forma definitiva.

Pero, ¿el soporte también va a quitar el botón del dislike? Pues no, ya que aún podrás darle No Me Gusta a los vídeos.

El nuevo ajuste ha causado mucha polémica. Ten en cuenta que las personas suelen chequear cuántos dislikes tiene un vídeo antes de verlo.

Ahora bien, YouTube dice que ocultar el recuento de No Me Gusta es la mejor decisión para que los haters dejen se vayan de la app de una vez por todas y no acosen más a los canales.

Por otra parte, no olvides que a los creadores no les gustaron los últimos cambios de servicio de YouTube. Es por eso que algunos canales se han pasado a Stardeos u otras alternativas a YouTube.

Y tú, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Te parece una buena idea que YouTube haya quitado el número de No Me Gusta? Cuéntanos en los comentarios.