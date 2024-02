Aunque algunos usuarios prefieran otras plataformas de streaming musical, no hay quien le gane a Spotify en números. Es el servicio por excelencia y la mayoría lo utilizamos prácticamente a diario. Sin embargo, seguramente sepas que su suscripción gratis está limitada en funcionalidades y tiene anuncios bastante molestos. Lo de los anuncios se resuelve pagando una suscripción premium (que está cada vez más cara) o bien con un mod de Spotify que te ayude a quitarlos.

¿El problema? Conseguir un mod de este estilo puede ser complicado, también peligroso para la integridad de tu móvil y tus datos. No obstante, gracias a una aplicación llamada xManager esto se vuelve mucho más sencillo. ¿La conoces? Seguramente has escuchado hablar de ella, especialmente si tienes Android, pero ¿cómo puedes tenerla? Eso es lo que te explicaremos acá, porque te enseñaremos cómo instalar xManager para tener Spotify gratis y sin anuncios, como si fuese premium.

¿Qué es xManager? El repositorio estrella de mods de Spotify

Para ponerlo simple, es un repositorio de mods de Spotify para dispositivos con Android. Es de código abierto y se alimenta de distintas fuentes, dando fácil acceso a varias versiones de Spotify modificadas y debidamente actualizadas. Ojo, hay mods para distintos tipos móviles, incluyendo cosas como: las arquitecturas de sus procesadores, sus pantallas y hasta para dispositivos de bajos recursos (lite version).

Entre sus mods puedes encontrar paquetes APK de Spotify que permiten disfrutar de todo el contenido sin anuncios por medio. Vamos, un parche que simula que tienes la versión premium, pero realmente no es así porque sigues usando tu cuenta gratis, solamente hay un bloqueador de anuncios.

Es como utilizar YouTube ReVanced u otras aplicaciones modificadas que se encuentran en una zona gris. Y sí, en xManager también hay mods de otro tipo, pero en esas aguas no nos meteremos y si tú decides hacerlo será bajo tu propio riesgo.

¿xManager es segura? Totalmente y puedes comprobarlo con cualquier antivirus, aunque sí te recomendamos tener cuidado con los mods. Hasta ahora no se han conocido casos maliciosos entre las descargas disponibles, pero los desarrolladores de xManager no tienen control absoluto sobre el origen de esos APK, así que ve con precaución. ¿Está disponible en iPhone? No, xManager solo está en Android, aunque puede usarse en sus derivados (Android TV, Fire OS, etcétera) cambiando algunos pasos.

Sabiendo esto, es momento de aprender a instalar xManager en tu móvil para tener Spotify sin anuncios gratis, como si fuese premium.

Paso a paso: cómo instalar xManager para probar mods de Spotify gratis

Ahora que ya sabes de qué va xManager, vamos directo con el proceso de instalación del repositorio y algún mod de Spotify. Sin dar más rodeos, esto es lo que debes hacer:

Ve a la web oficial de xManager usando el navegador de tu móvil. Presiona el botón ‘Download’ y confirma la descarga del APK. Una vez descargado, confirma la instalación de xManager. Si recibes una alerta de que no puedes instalar la app porque viene de fuentes desconocidas, solo debes dar el permiso así: presiona ‘Ajustes’ en la aplicación, luego ‘Autorizar esta fuente’ y finalmente ‘Instalar’.

Abre xManager. Concede los permisos de acceso a archivos e instalación de aplicaciones (es tal cual la nota que dejamos debajo del paso 3). Selecciona el mod a instalar (incluyendo su versión) en la lista disponible. Confirma la descarga del APK modificado de Spotify. Presiona instalar cuando haya finalizado la descarga. Una vez instalado, abre tu mod de Spotify e inicia sesión en tu cuenta. ¡Disfruta de los beneficios!

¿Es seguro usar xManager para tener Spotify Premium?

Es un proceso rápido y fácil de lograr, pero hay un último trío de detalles que debemos señalarte:

Aunque puede que nunca pase, Spotify podría llegar a dar de baja tu cuenta por utilizar un mod, es lo mismo que pasa con los mods de WhatsApp.

por utilizar un mod, es lo mismo que pasa con los mods de WhatsApp. xManager puede usarse incluso teniendo Spotify preinstalado , pero lo mejor es usarlo sin tener la app, ya que reduce la tasa de errores de instalación.

, pero lo mejor es usarlo sin tener la app, ya que reduce la tasa de errores de instalación. Si por alguna razón llegase a fallar la instalación del mod, puedes ir a las funcionalidades experimentales de xManager (el icono del matraz de laboratorio) y activar la opción ‘Cloned version’. Esta opción resuelve mucho de los problemas de instalación.

Cuéntanos, ¿qué tal te fue con la instalación?