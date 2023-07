Lamentamos darte la mala noticia de que otra popular plataforma de contenido online ha decidido aumentar sus precios. Hace poco lo hizo YouTube Music y YouTube Premium, aunque todo comenzó con Disney+ en noviembre del año pasado, HBO Max en enero y, sobre todo, Netflix con su reciente subida indirecta al bloquear las cuentas compartidas que hizo que sus ganancias incrementaran de golpe. La última gran plataforma que ha anunciado un aumento de sus tarifas es Spotify.

Según un nuevo informe del WSJ, Spotify planea subir los precios de las suscripciones mensuales en EE.UU. en 1 $. De esa manera, el precio del plan sin publicidad pasaría de 9,99 $ a 10,99 $ al mes. Se espera que Spotify haga oficial este aumento la semana que viene, el cual solo aplicaría para el mercado estadounidense.

De momento, Spotify solo subirá de precio en Estados Unidos, ¿estamos a salvo?

Un aumento de 1 dólar no representa un gran impacto para el bolsillo de nadie, pero hay que tener en cuenta que casi todas las plataformas de entretenimiento por suscripción han incrementado sus tarifas en los últimos meses. Si estás suscrito a unos 5 servicios, es posible que a finales de año acabes pagando unos 60 dólares más de lo que normalmente pagabas por servicios de entretenimiento.

Por suerte, solo se espera que Spotify incremente su precio en Estados Unidos y no cambie sus tarifas en el resto del mundo, al igual que lo ha hecho YouTube. Sin embargo, en las próximas semanas se anunciarán subidas de precio para muchos otros mercados, aunque no está claro dónde y cuándo se introducirán estos cambios. Suponemos que harán un estudio socioeconómico para determinar en qué países pueden incrementar sus precios, según el poder adquisitivo de los ciudadanos, la competencia en el mercado, etc.

¿España será uno de los países donde Spotify suba de precio? Es probable. Ya lo hizo HBO Max en junio, Netflix (de forma indirecta con la restricción de cuentas compartidas) a principios de año y Amazon Prime el año pasado. Sin embargo, no lo podemos afirmar ni descartar al 100% la subida en nuestro país.

Si quieres anticiparte a este aumento, echa un vistazo a estas 10 aplicaciones como Spotify que son gratuitas, aunque seguramente la mayoría de ellas también incremente el precio de sus planes de pago tras conocer esta noticia.