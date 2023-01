HBO Max quiere dejar atrás los serios problemas económicos que sufrió durante 2022. Recordemos que a mediados del año pasado la plataforma enfrentó una deuda de 43000 millones de dólares que la forzó a eliminar contenido de su catálogo y fusionarse Discovery+.

Ahora, parece que la naciente firma «Warner Bros. Discovery» está lista para devolver a HBO Max a lo más alto del mercado del streaming, aunque la primera medida que tomarán para lograrlo puede no ser muy grata para sus suscriptores. HBO Max sube su precio un 7 % en EE. UU.… ¿Llegará este aumento a España y al resto de Europa? Acompáñanos a descubrirlo.

HBO Max sube de precio, pero no hay de que preocuparse (de momento)

En una exclusiva con el medio Variety, Warner Bros. Discovery ha revelado que el precio de la suscripción de HBO Max en Estados Unidos subirá de 14,99 $ a 15,99 $ mensuales. Es decir, se trata de un aumento de 1 $ en la suscripción, o del 7 % respecto a su precio original. Asimismo, la multinacional del entretenimiento señaló que este incremento le permitirá a la plataforma continuar invirtiendo en nuevas producciones para brindar una mejor experiencia a los usuarios.

Por el momento, HBO Max no ha anunciado si este aumento se aplicará a España o al resto de los países en los que ofrece sus servicios. No obstante, hay esperanzas de que esto no suceda (o al menos no en los próximos meses). No sería la primera vez que HBO Max experimente un cambio solo en Estados Unidos. Por ejemplo, desde 2021 el servicio ofrece una suscripción más barata (10 $ al mes) con anuncios, la cual sigue estando únicamente disponible en EE. UU.

Así, es muy probable que la suscripción en España mantenga su precio y no se vea afectada por este incremento en Estados Unidos. Y tú… ¿Qué harías si HBO Max sube 1 € en España?… ¿Cancelarías la suscripción? Háznoslo saber en los comentarios.