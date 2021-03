HBO Max ofrecerá una suscripción más barata y con anuncios

Cuando HBO anunció la llegada de su nuevo servicio de contenidos en streaming, nos sorprendió por el extenso catálogo que ofrecerá HBO Max. Una plataforma VOD que llega para plantar cara a Netflix y Amazon Prime Video a costa de ofrecer todo tipo de películas, series y otros contenidos. El problema es que no es precisamente barato.

Lo cierto es que HBO Max es uno de los servicios con más contenido, pero su precio es de lo más altos del mercado: 15 dólares al mes. Aunque parece que dentro de muy poco ofrecerán un nuevo modelo de suscripción más económico.

Cómo funcionará esta suscripción a HBO Max con publicidad

Ojo, que no estamos hablando de un rumor o una filtración, sino que ha sido Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, quien reveló durante una conferencia de prensa que HBO Max contará con un nuevo sistema de suscripción para el segundo semestre de 2021 que incluiría anuncios para ser más económico.

Tal y como recoge el portal The Wrap, el alto directivo de la compañía indicó que “la mayoría de las personas en este planeta no son ricas”, por lo que quieren ofrecer un sistema que permita acceder a una suscripción a HBO Max barata.

La idea es que la publicidad sea lo menos invasiva posible, para que no lastre la experiencia al ver cualquier tipo de contenido en HBO. Tal y como indicó Jason Kilar, “si somos capaces de inventar y hacer cosas elegantes usando publicidad para reducir el precio, será fantástico para los fans. Creo que una vez que la vean, porque he visto el servicio en términos del diseño que ideamos, creo que la gente estará muy emocionada por cómo hemos sido tan cuidadosos con la inserción de la publicidad y la naturaleza orgánica de su experiencia”. Con ello, deja claro que el objetivo es que la publicidad no moleste en exceso.

No tenemos más información sobre este nuevo sistema de suscripción a HBO Max con publicidad para abaratar costes, por lo que habrá que esperar a que realicen la presentación oficial para ver si vale la pena.

Respecto al lanzamiento de HBO Max en España y Latinoamérica, lo cierto es que ha habido retrasos. Se esperaba que la plataforma aterrizase en ambas regiones en junio de este año, pero aunque sí que llegará a Latinoamérica en dicha fecha, parece que los españoles deberemos esperar a la segunda mitad de 2021.

Por lo tanto, podría ser que el lanzamiento de HBO Max en España ya incluya este nuevo modelo de suscripción. ¿Conseguirá una fuga de clientes por parte de otros servicios como Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video?