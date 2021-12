No hay duda de que Facebook sigue siendo una de las redes sociales más populares. De hecho, si usas Facebook con frecuencia, es posible que te preguntes cómo puedes hacer para ganar dinero con esta red social y si es así, has llegado al sitio indicado.

Ten en cuenta que no solo puedes ganar dinero en TikTok o YouTube, también existen formas de monetizar Facebook. Incluso Instagram permitirá monetizar los Reels con compras, y también IGTV.

Crea contenido y gana dinero con Facebook Creator Studio

Crear contenido en una página de Facebook es la principal forma de ganar dinero con la plataforma. De hecho, si tienes una comunidad bien establecida en tu página de Facebook, la red social puede pagarte. Considera que Facebook no te paga por crear contenido en tu cuenta personal. Además, debes cumplir algunos requisitos para que Facebook te pague por el contenido que haces.

Por ejemplo, para poder que Facebook te pague por tu contenido tienes que estar en uno de los países aceptados y por suerte España es uno de ellos. También debes tener una presencia consolidada en Facebook y crear contenido original en páginas de la plataforma para que la red social te pague. Además, como es de esperarse, para que Facebook te pague tienes que cumplir con las normas comunitarias, con las normas de distintos gobiernos y con las condiciones de pago.

Para saber si Facebook te puede pagar por el contenido que generas debes hacer lo siguiente:

Ingresa en Facebook Creator Studio. Selecciona «Monetización» en el menú desplegable de la izquierda. Selecciona la página que quieres monetizar.

Una vez hecho esto, el sitio te indicará si puedes monetizar o no tu página de Facebook. Toma en cuenta que si cumples con los requisitos, puedes monetizar tu página. Ahora, si todavía no puedes monetizar tu página de Facebook te aparecerá un mensaje en color amarillo que indica que por ahora no puedes hacerlo. Sin embargo, si mejoras tu página puedes aplicar para que Facebook te pague por tu contenido.

Si te interesa, aquí puedes conocer más sobre Creator Studio, una app para gestionar tu página de Facebook y monetizarla.

Vende productos o servicios en Facebook para ganar dinero

Si ofreces un producto o servicio en Facebook, puedes venderlo y ganar dinero por él. Toma en cuenta que puedes ofrecer tus productos o servicios en páginas de Facebook, en grupos o incluso en tu perfil personal. En este sentido, convertirías tu cuenta de Facebook en una tienda online y podrás ganar dinero con ella.

Si no tienes un producto o servicio que ofrecer, siempre está la posibilidad de vender los de terceros. Igualmente, debes tener cuidado de no ofrecer algo que te traiga problemas porque no eres su creador o que infrinja las normas de Facebook. Lo ideal es que vendas algo que sea tuyo o creado por ti.

Genera contenido patrocinado para ganar dinero en Facebook

Si eres un influencer, puedes generar contenido patrocinado para ganar dinero en Facebook. Aunque este no es un método para que Facebook te pague a ti, sí es una forma de aprovechar la comunidad que tienes en la plataforma para ofrecer algún tipo de contenido patrocinado.

Para poder generar contenido patrocinado, alguna empresa debe ponerse en contacto contigo. Y para que una empresa te contacte tienes que generar contenido atractivo y de valor. Ten en cuenta que generalmente, las empresas buscan influencers que estén relacionados con el tipo de producto o servicio que ofrecen.

Si eres un influencer, debes saber que España ya tiene un sindicato de influencers y que puedes recibir parte de los mil millones que regalará Facebook. De cualquier forma no debes olvidar que el contenido que crees en Facebook debe cumplir con sus normas. Además, si eres un creador de contenido puedes usar Stars Store, la nueva función de Facebook que busca ayudar a los influencers.

Crea grupos por suscripción para ganar dinero con Facebook

Las suscripciones pueden ser otro método atractivo para ganar dinero con Facebook, sobre todo si eres un influencer. Si quieres ofrecer contenido por suscripción lo que debes hacer es crear un grupo en Facebook con las personas que paguen por dicha suscripción.

Claro que debes considerar bien qué tipo de contenido ofrecerás a las personas que paguen la suscripción. Además, debes tener fidelizados a algunos de tus seguidores para que paguen por estar en tu grupo de contenido exclusivo. Igualmente, es importante que el precio de la suscripción sea acorde con el valor que le da tu comunidad a tu contenido.

Toma en cuenta que si el contenido que ofreces en el grupo por suscripción no es interesante o si el precio del mismo es elevado solo ganarás dinero durante un corto período de tiempo. De hecho, si tu contenido no es atractivo, nadie querrá pagar por tu contenido «prémium».

Por otro lado, si eres influencer tienes que saber que una analista indica que todos seremos influencers en algún momento. Entonces, si ya tienes una comunidad establecida en Facebook ¿por qué no comienzas a ganar dinero con ella?

Crea anuncios en Facebook Ads para ganar dinero

Si bien los anuncios que crees en Facebook Ads no te permitirán ganar dinero directamente, sí te permitirán vender algo que ofrezcas o hacer crecer tu comunidad. De hecho, los anuncios en Facebook permitirán que tus publicaciones tengan más alcance y de esta forma podrás llegar a más personas.

Recuerda que para que tanto Facebook te pague por tu contenido, como para que las personas te compren lo que ofreces o te paguen por contenido exclusivo lo ideal es que tengas una comunidad establecida. En este sentido, los anuncios en Facebook Ads te van a resultar bastante útiles. Entonces, hacer anuncios en Facebook Ads te permitirá ganar dinero en el futuro.

Ten en cuenta que si vas a hacer anuncios en Facebook puedes indicar cómo es tu público para tener más oportunidades de que a estos les guste tu contenido. Sin embargo, Facebook hizo recientemente algunos cambios en sus campañas y ahora no podrás segmentar anuncios por raza, religión o política.

Estas son las mejores 5 formas de ganar dinero con Facebook, ahora que las conoces ¿cuál vas a comenzar a usar?