Debido a diferentes decisiones corporativas, los dispositivos de Fire TV no cuentan con versiones de la app de Max en su tienda de aplicaciones. Pero eso no significa que no puedas ver Max en un Fire TV Stick, de hecho hay varias formas de instalar la app en tus dispositivos y gozar del contenido de esta plataforma.

Hacen falta un par de cosas para lograr esto y lo primero será que actives las opciones de desarrollador en tu Fire TV Stick. Después de que hayas hecho esto, tendrás que descargar la app de Downloader en la tienda de apps del Fire TV. Si ya cumpliste con esos requisitos es hora de instalar Max en tu Smart TV.

¿Cómo instalar Max en tu Fire TV Stick?

Es posible instalar apps en un dispositivo Fire TV usando tu móvil, sin embargo, en este caso nos concentraremos únicamente en el televisor. Sigue los pasos que te dejaremos a continuación para poder ver Max en tu Fire TV:

Ingresa en Downloader y vete a la pestaña de Browser.

En la barra del buscador escribe «ApkMirror».

Ingresa en la página de ApkMirror.

Presiona en el icono del buscador de la página, es decir, la lupa.

Escribe «Max (Android TV) en el buscador, es muy importante que incluyas el término «Android TV» en la búsqueda para no descargar accidentalmente la versión para móviles.

Selecciona el APK de Max que diga Android TV más reciente de la lista y presiona en el icono descarga, es decir, la flecha que apunta hacia abajo.

Baja y presiona en donde dice See available downloads.

De entre las opciones, busca el que solo diga APK en lugar de Bundle y presiona en el icono de descarga de ese.

Pulsa en donde dice Install.

Para finalizar, toca en donde dice Listo.

Ahora, todo lo que tienes que hacer es ir hacia la sección de aplicaciones de tu Fire TV Stick y allí podrás ver que está la app de Max. Ingresa tus datos y ya debería estar todo listo para que empieces a ver todo el contenido que esta plataforma tiene para ofrecer.

Y si no quieres o no puedes pagar por una suscripción a esta plataforma, siempre puedes hacer uso de otras aplicaciones como Stremio en Fire TV, por ejemplo. Allí puedes encontrar series, películas, animes, deportes, contenido en español, contenido para adultos y mucho más, completamente gratis.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo instalar Max en Fire TV, si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.