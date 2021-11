¿Cómo te quedas si te decimos que hay un sindicato de influencers en España? Tal vez te sorprenda, pero eso es lo que acaban de crear un grupo de youtubers y la UGT. El nombre del sindicato es «Red de Creadores de Contenido».

Es la primera vez que en España se funda una organización para influencers. Ahora bien, ¿quiénes están en el proyecto y qué quieren lograr? Quédate en la web y descubre todo lo que debes saber del «sindicato youtuber».

Las denuncias de la Red de Creadores contra YouTube y otras redes sociales

Hasta ahora, en el proyecto participan los siguientes influencers:

Isabel Serrano (@isabelsd99 en TikTok).

El canal de Twitch FurorTV.

Alan Barrorso (@alanbaaa en Instagram).

Nerea Blanco Marañón (@somosfilosofers en YouTube).

Marta Llanos (@llanostories en YouTube).

Mauricio Schwarz.

Mikel Herrán (@PutoMikel en YouTube).

La Red de Creadores busca que los youtubers tengan derechos laborales. Los influencers del proyecto se autodefinen como «trabajadores digitales». Por eso, estos creadores quieren tener los beneficios de cualquier empleado en nómina.

Según la Red de Creadores, se debe regular el trabajo que hacen los influencers en las redes sociales. De esta manera, el proyecto busca que las condiciones de estas personas mejoren.

El sindicato también quiere lo siguiente:

Que las apps protejan los derechos de los creadores y de las personas que los siguen.

y de las personas que los siguen. Que los algoritmos actúen de forma transparente , ya que los sistemas de recomendaciones de las apps no permiten que los contenidos de los creadores crezcan.

, ya que los sistemas de recomendaciones de las apps no permiten que los contenidos de los creadores crezcan. Discutir las decisiones de las plataformas con una negociación entre el soporte de las apps y el sindicato.

con una negociación entre el soporte de las apps y el sindicato. Tener redes sociales seguras en donde no exista la censura ni los ataques personales a los creadores.

en donde no exista la censura ni los ataques personales a los creadores. Que los Términos de Uso de la app sean claros y se apliquen como debe ser.

y se apliquen como debe ser. Que los criterios de monetización sean más justos y dejen de imponerse sin la aprobación de los creadores.

La gran polémica del sindicato de influencers

El problema de la Red de Creadores es que no tiene el apoyo de todos los influencers españoles de Internet. De hecho, un montón de youtubers que han criticado mucho este proyecto. Recuerda que hay muchos creadores que se sienten bien siendo autónomos y, por eso, no quieren entrar en el sindicato.

Por otra parte, los usuarios de las apps no se tomaron muy en serio esta iniciativa. Además, muchas personas opinan que, si el contenido de los creadores del sindicato no crece, es porque no hay una audiencia que interesada en ver los vídeos que suben.

Ahora bien, está claro que las redes sociales no son perfectas. Por ejemplo:

Los últimos cambios de servicio en YouTube afectaron a los creadores de contenido .

. Hace unos meses hubo una huelga en Twitch por el acoso en la plataforma .

. Los trolls en Twitter son tan molestos que la app tuvo que añadir una función para elegir quién puede responder a tus tweets.

que la app tuvo que añadir una función para elegir quién puede responder a tus tweets. Los Facebook Files revelaron los problemas más delicados de las redes sociales de Mark Zuckerberg.

En todo caso, habrá que esperar para que ver qué puede lograr la Red de Creadores de Contenido y si ayuda a solucionar estos problemas.

Y tú, ¿qué piensas de la noticia? ¿Apoyas al primer sindicato de influencers de España? Déjanos tu opinión en los comentarios.