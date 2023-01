Finalmente sucedió, tras varios años de altibajos, Google Stadia está oficialmente cerrado. El servicio de juegos en streaming de Google no cuajó tan bien como otros, así que la compañía decidió darlo de baja. No obstante, Google no se olvidó de la inversión que muchos de sus usuarios hicieron al adquirir el mando de su plataforma.

¿Por qué lo decimos? Porque decidieron convertirlo en un mando Bluetooth tradicional para PC y móviles. Esta es una idea que seguro te parecerá genial si tienes uno de estos mandos en casa, pero probablemente te estés preguntado lo siguiente: ¿cómo demonios se habilita el Bluetooth? Es normal que no lo sepas, pero te ayudaremos al respecto en este tutorial sobre cómo activar el Bluetooth del mando de Google Stadia.

Actualiza tu mando de Google Stadia para activar el soporte Bluetooth

Si tienes un mando de Google Stadia en casa, sabrás que este se conectaba a los dispositivos de dos formas: a través de una red WiFi o usando un cable USB, aunque siempre con la app de Google Stadia como intermediaria. Sin embargo, Google anunció que ahora su mando recibirá un nuevo modo Bluetooth para conectarse con ordenadores y dispositivos móviles, tras el cierre de Stadia.

¿Cómo es esto posible si el mando de Stadia nunca se ha conectado a través de Bluetooth? Sencillo, esta interfaz solo estaba bloqueada por software, aunque el hardware necesario estaba ahí. El nuevo firmware desbloquea la conexión Bluetooth LE, pero para ello tendrás que actualizar el mando manualmente.

Te mostraremos cómo hacerlo, pero debes saber algunas cosas antes de dar el salto hacia el nuevo firmware:

El cambio es permanente , así que no podrás volver a modo WiFi posteriormente (la conexión USB se mantiene)

, así que no podrás volver a modo WiFi posteriormente (la conexión USB se mantiene) Solo podrás habilitar el modo Bluetooth hasta el 31 de diciembre de 2023 , luego de eso Google dará de baja la web de actualización.

, luego de eso Google dará de baja la web de actualización. Tu dispositivo debe ser compatible con Bluetooth LE para reconocer el mando y poder conectarlo.

para reconocer el mando y poder conectarlo. El nombre con el que tu ordenador reconocerá el mando irá cambiando durante el proceso de actualización. Para evitar confusiones, te recomendamos desconectar cualquier otro dispositivo y solo tener el mando.

Sabiendo estas cosas, pasamos al procedimiento para habilitar el modo Bluetooth en tu mando de Google Stadia. Es un proceso un poco largo y tedioso, así que prepárate con tiempo.

Cómo habilitar la conexión Bluetooth en tu mando de Google Stadia

Abre la página de actualización del mando de Google Stadia (necesitas Google Chrome 108 o superior). Presiona el botón «Cambiar a modo Bluetooth». Toca el botón «Empezar» en la sección «Cambiar a modo Bluetooth». Acepta los términos del servicio de Google y confirma que quieres empezar. Conecta el mando a tu PC mediante USB (debe tener carga) y luego toca «continuar». Presiona el botón «Permitir que Chrome verifique». Selecciona tu mando de Stadia en la ventana emergente que se abrió en Google Chrome. Toca el botón «Conectar» para que Chrome verifique tu mando. Una vez verificado, presiona «Siguiente paso», para iniciar el desbloqueo. En la ventana desbloqueo, sigue los pasos que indica la web de Stadia, que son los siguientes: Desconecta el mando del USB para apagarlo.

para apagarlo. Mantén presionado el botón de los tres puntos mientras vuelves a conectar .

. Tras conectar, presiona en simultáneo los siguientes botones en el mando de Stadia: Tres puntos + Asistente de Google + A + Y. El mando se volverá a conectar al ordenador, pero esta vez listo para actualizarse. Presiona el botón «Siguiente paso». Haz clic sobre el botón «Permitir descarga a Chrome». Selecciona tu mando en la ventana emergente y luego «Conectar». Iniciará la descarga del nuevo firmware con el modo Bluetooth, presiona «Siguiente paso» cuando finalice. Ahora viene la instalación de la actualización, toca «Permitir instalación a Chrome». Vuelve a seleccionar tu mando en la ventana emergente de Chrome. Confirma una vez más la conexión del mando. Espera que se instale el nuevo firmware (el proceso dura máximo 2 minutos). Una vez instalada la actualización, tu mando está listo para usarse por Bluetooth.

Por cierto, arriba te dejamos un vídeo de nuestros amigos de Techusiast con el proceso, por si necesitas ayuda visual.

¿Cómo conectar tu mando de Google Stadia por Bluetooth y qué dispositivos son compatibles?

Ahora que el modo Bluetooth está activado en tu mando, solo queda saber cómo y a qué conectarlo, ¿cierto?

Para habilitar la búsqueda Bluetooth en tu mando y poner emparejarlo a otros dispositivos, solamente deberás mantener los botones Stadia + Y presionados por 2 segundos. Una vez lo hagas, tu mando quedará visible y podrás emparejarlo como cualquier otro accesorio o gadget Bluetooth.

¿Qué dispositivos son compatibles con el mando de Google Stadia? Los siguientes:

Ordenadores con Windows 10 u 11 (los juegos en Steam tienen soporte completo).

(los juegos en Steam tienen soporte completo). Ordenadores con MacOS 13 (los juegos en Steam tienen soporte completo).

(los juegos en Steam tienen soporte completo). Chromebooks y otros dispositivos con ChromeOS .

. Móviles y tablets con Android .

. Dispositivos con Linux, como la Steam Deck.

¡Ah! Y recuerda lo que te mencionamos antes: el dispositivo anfitrión debe ser compatible con Bluetooth LE para poder conectarle el mando de Stadia. Aunque siempre puedes optar por la conexión USB, de todas maneras.

¿Estás listo para seguir jugando con tu mando de Google Stadia? Miles de juegos esperan por ti en tu móvil u ordenador. ¿Nos cuentas en la caja de comentarios si te sirvió este tutorial?