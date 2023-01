Cuando se lanzó oficialmente Google Stadia a finales de 2019, tuvimos la oportunidad de probarlo y la sorpresa que nos llevamos fue grande: era injugable y parecía una beta. La plataforma de juegos en la nube de Google arrancó con muy mal pie y, si bien supo reponerse incorporando mejoras importantes (como la compatibilidad con pantallas QHD), la primera mala impresión marcó su destino. En septiembre del año pasado, Google confirmó que Stadia cierra y reembolsará las compras.

La buena noticia es que si compraste el mando de Stadia, podrás quedártelo aunque te lo reembolsen. Ahora bien, originalmente este mando se conecta directamente a los servicios de Stadia y tiene desactivado el chip Bluetooth, por lo que técnicamente no puede usarse de forma inalámbrica con otras plataformas (aunque existe un truco para usar el mando de Google Stadia en PC). Por tanto, tras el cierre de Stadia, el mando oficial del servicio se volverá basura electrónica.

Sin embargo, Google no quiere terminar haciendo las cosas mal y han anunciado una última actualización para el mando de Stadia que habilitará su chip Bluetooth y así podrás utilizarlo en tu PC o móvil sin tener que hacer nada raro.

El mando de Google Stadia ahora es oficialmente compatible con PC y móviles vía Bluetooth

Lo que Google ha anunciado no es técnicamente una actualización de firmware para el mando de Stadia, sino una «herramienta de autoservicio» que activará su Bluetooth. De esa manera, los usuarios podrán conectar el mando de Google Stadia con su PC o móvil como lo harían con cualquier otro mando Bluetooth. Servirá para jugar en plataformas de PC como Steam y Epic Games, servicios de juegos en la nube como GeForce Now y Xbox GamePass Ultimate, y en móviles tanto Android como iOS.

En el comunicado oficial de Google Stadia, la compañía dice que pronto compartirán más detalles sobre cómo habilitar el Bluetooth del mando de Stadia. Suponemos que las instrucciones llegarán antes del 18 de enero de 2023, fecha del cierre definitivo de Google Stadia.

Google Stadia ha lanzado su último juego y es el más significativo para la plataforma

Por otra parte, Google ya ha liberado el último juego que recibirá Stadia y es nada más y nada menos que el minijuego «Worm Game». Se trata de un juego que el equipo de la gran G desarrolló para probar las características de la plataforma. Ha estado disponible para los desarrolladores desde antes de 2019, pero recién ahora se ha hecho público para que los últimos usuarios de Google Stadia puedan probarlo.

Eso sí, no esperes mucho de él: es el clásico juego de la serpiente que come frutas y se agranda en un espacio cerrado, que te obliga a usar tu ingenio para que la serpiente no se coma a sí misma ni choque con las paredes. Puedes jugarlo tú mismo desde este enlace:

