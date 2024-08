Starlink de Elon Musk te salvará la vida gratis, sin importar donde vives

Cada vez queda más claro que Elon Musk desea posicionar a Starlink como la opción número 1 en cuanto a servicios de Internet. Y aunque sus inicios no fueron alentadores gracias a los precios desorbitados que proponía, esto ha ido cambiando. Starlink ya no es tan caro como antes, quiere ser útil incluso en aviones, y además, pretende ofrecer un servicio gratuito fundamental para todos los seres humanos que otras empresas ya tienen, pero con planes de pago.

Con esto último nos referimos a su servicio de conexión a Internet gratis exclusivo para casos de emergencia. El plan pretende llegar a todos los móviles del mundo, gracias al alcance que posee Starlink con sus 6.000 satélites rondando por el planeta.

After thinking it through, SpaceX Starlink will provide emergency services access for mobile phones for people in distress for free.

This applies worldwide, subject to approval by country governments.

Can’t have a situation where someone dies because they forgot or were unable…

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2024