El logo de Android 14 está comenzando a tener sentido. Aunque se sabe que el nombre de postre de la próxima versión del SO de Google es Upside Down Cake (bizcocho de piña), la imagen oficial que nos han dado cada una de sus betas ha sido la de este logo espacial con la forma de los anillos de Saturno.

Pues bien, parece que la temática espacial de Android 14 sí que tiene una explicación. Y es que se acaba de filtrar que la nueva versión del sistema operativo de Google estrenará el soporte para los mensajes (SMS) satelitales, una función de emergencias que fue una de las principales novedades de los iPhone 14 lanzados el año pasado. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de esta filtración.

La cuenta @GooglePixelFC, conocida por filtrar las novedades que llegarán a los teléfonos y al sistema operativo de Google, ha confirmado con los SMS vía satélite debutarán en Android 14. Además, también menciona que no será una característica exclusiva de los móviles de Google, sino que estará disponible en cualquier dispositivo Android que tenga el hardware necesario para la conectividad satelital.

SMS Satellite will be added to Android, and requires appropriate hardware, it's up to the manufacturer then

Pixel and Galaxy will be among the first to have it

— Pixel #TeamPixel (@GooglePixelFC) July 20, 2023