Google adelantó con Android 10 sus intenciones de deshacerse de uso de nombres de postres para bautizar las versiones de su sistema operativo. Y esto se confirmó con Android 11, al cual no se relacionó con ningún nombre en particular.

Pues bien, los usuarios de este SO de Google que disfrutaron nombres como Oreo, Pie o KitKat pueden estar felices porque parece que la gran G quiere volver a los viejos tiempos en los que las versiones de Android tenían nombres divertidos. Se ha filtrado el nombre clave de Android 14 y aquí te contamos cuál es.

Upside Down Cake: el nombre de postre de Android 14

Muchos usuarios de móviles Android usaron las famosas versiones de este sistema operativo que venían con nombres de postres. Pero son pocos los que saben que la elección de estos nombres no era aleatoria. La primera versión de Android se llamó Apple Pie, y a partir de esta, todas las entregas del SO de Google se nombrarían con un nombre de dulce o postre siguiendo un orden alfabético.

Es así como luego de Android 4.1 Jelly Bean viene Android 4.4 KitKat, luego Lollipop, Marshmallow, Nougat y Oreo hasta llegar a Android 9 Pie, el último que oficialmente se nombró siguiendo esta regla. Y aunque Android 10 se iba a llamar Queen Cake, la realidad es que esto nunca sucedió. Pues bien, siguiendo este orden, la versión Android 11 debió nombrarse con la letra R, mientras que la 12 y la 13 por las letras S y T respectivamente.

Esto significa que Android 14 sería nombrado por un postre con la letra U y los chicos de 9to5Google nos lo han confirmado. Upside Down Cake (o bizcocho al revés en español) es el nombre clave oficial de esta futura versión del sistema operativo de Google. Según reporta dicho medio, se ha hecho un cambió en el código fuente de Android Open Project Source en el que se puede leer el nombre de este tipo de postre.

¿Android 14 se llamará oficialmente Upside Down Cake?

Aunque Android 9 fue el último en llevar el nombre de un postre, todas las versiones recientes han sido vinculadas a un postre en sus nombres claves. Por ejemplo, Android 11 se conoce internamente con el nombre Red Velvet Cake, Android 12 como Snow Cone y Android 13 como Tiramisu.

Por ello, aunque se ha revelado que Android 14 tiene de nombre clave Upside Down Cake, lo más probable es que oficialmente esta versión del sistema operativo de Google no lleve dicho nombre. Aún no se conocen ningún detalle sobre las posibles novedades que traerá esta versión, pero se espera que sean tan atractivas como lo es el bizcocho que han escogido para Android 14.