La conexión satelital de emergencia formalmente se está democratizando en el mercado móvil. Primero fue Apple con sus iPhone 14; un poco más tarde Huawei con sus Mate 50; de tercero nos enteramos de que Android 14 podría ser compatible con esta tecnología; y luego vino Qualcomm con su propio chip, el Snapdragon Satellite.

Con este último pensamos que prácticamente todo estaba cubierto (la mayoría de móviles prémium llevan chips Snapdragon), pero otro gigante tenía algo más para decir. Samsung acaba de hacer oficial la conexión satelital para sus smartphones y lo hará directamente con sus futuros chips Exynos. ¿Le ha salido competencia a Qualcomm una vez más? Parece que sí.

Conexión satelital bidireccional para SMS, llamadas y datos. Samsung irá con todo lo que tienen

A través de su blog oficial, Samsung anunció que están desarrollando su propio módem compatible con conexión bidireccional entre móviles y satélites. La compañía pretende incluirlo en futuros chips Exynos y hará uso de la tecnología 5G NTN (Non-Terrestrial Networks).

Tal como sucede con los iPhone 14, la conexión satelital de Samsung permitirá enviar SMS en áreas remotas donde las redes móviles tradicionales no llegan. Esto incluiría lugares como desiertos, montañas y hasta el mismísimo océano, pero también espacios donde hayan ocurrido desastres. Su uso principal será en casos de emergencia, pero Samsung asegura que su red 5G NTN va más allá: no solo permite enviar SMS, también podrás recibirlos, hacer llamadas e incluso tener acceso a datos, aunque no tengas cobertura móvil.

El 5G NTN de Samsung está desarrollado sobre los estándares definidos en la versión 17 del 3GPP (Proyecto Asociación de Tercera Generación). Por tanto, es compatible con los servicios de comunicación tradicionales que ofrecen las teleoperadoras, los fabricantes de móviles y de los propios chips.

La compañía surcoreana ya hizo algunas pruebas al simular su nueva tecnología usando su módem Exynos 5300 5G (el que lleva el Tensor G2 de los Google Pixel 7). Lograron conectarse exitosamente con distintos satélites de órbita terrestre baja (LEO), estableciendo una comunicación bidireccional con ellos (enviar y recibir información).

En su nota de prensa, Samsung explica que este es solamente el primer paso, pues esperan que su tecnología 5G NTN sea capaz de transmitir vídeos en alta definición más adelante.

¿Cuándo se implementará esta nueva característica en los Galaxy S? Muchos la esperaban para los Galaxy S23, pero no sucedió, así que el nuevo objetivo será incluirla en los Galaxy S24 de 2024.