Con la pandemia del COVID-19, que ha golpeado fuertemente nuestra economía y estilo de vida, todo ha cambiado. Algunos trámites que estabas acostumbrado a realizar antes fácilmente, ahora son más difíciles de hacer y tardan más en efectuarse por culpa de las restricciones del COVID-19. En España esto lo estamos viviendo con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) cuyas oficinas de empleo están atendiendo al público, pero con cita previa obligatoria.

¿Dónde consigo una cita previa del SEPE? Pues por Internet a través de la Sede Electrónica del SEPE o por teléfono llamando al número de contacto del SEPE. Si necesitas ayuda para llevar a cabo este proceso, quédate con nosotros pues enseguida te mostraremos todos los pasos para solicitar una cita previa en el SEPE de las dos formas posibles. ¡Es muy sencillo!

Antes de pedir cita previa en el SEPE debes saber esto

Ahora mismo, hay muchas personas solicitando ser atendidos presencialmente en las oficinas de empleo del SEPE. Eso, aunado a las restricciones por el virus y al reciente hackeo de la web del SEPE con un ransomware, ha provocado que su sistema de citas previas se esté viendo muy limitado. En otras palabras, ahora es más complicado conseguir una cita y si la consigues es para dentro de un mes o más. Por ello, el SEPE recomienda lo siguiente:

Si tienes un medio de identificación segura (certificado digital, DNI electrónico o usuario cl@ve), puedes realizar la mayor parte de los trámites desde la Sede electrónica del SEPE sin tener que esperar.

desde la Sede electrónica del SEPE sin tener que esperar. En caso de que no tengas un medio de identificación segura, puedes optar por usar el formulario online de pre-solicitud que permite gestionar algunos trámites, solicitar prestaciones o contactar con el SEPE .

. Para trámites relacionados con demanda de empleo, el SEPE aconseja acudir a este enlace.

Con estas alternativas puedes efectuar ciertos trámites de forma online y rápida sin tener que pasar por la pasarela de espera de la cita previa y sin acudir a las oficinas de empleo del SEPE (o solo cuando se requiera). Pero si necesitas sí o sí ser atendido en persona, entonces mira cómo pedir cita previa en el SEPE en los siguientes apartados.

Cómo pedir cita previa del SEPE por Internet

Ya sea que quieras tramitar las prestaciones, los subsidios por desempleo o ERTE, debes pedir cita previa obligatoriamente. Por Internet se hace de esta manera:

Pincha este enlace: Sede Electrónica del SEPE – Cita previa.

Luego, introduce tu código postal y DNI, NIE o NIF .

. Seguidamente, elige el trámite a realizar en las opciones mostradas.

en las opciones mostradas. Por último, ingresa el código de verificación de seguridad y pulsa en Aceptar.

y pulsa en Aceptar. Así, se abrirá otra sección donde debes introducir tu nombre y apellidos, y elegir el día y hora para tu cita previa de las fechas disponibles.

de las fechas disponibles. Ya para terminar, pon tus datos de contacto (teléfono y correo) y pulsa en Confirmar.

¡Listo! De esa forma, ya habrás obtenido tu cita previa en el SEPE y te darán un código de verificación que lo comprueba. Además, recibirás un correo electrónico (o un SMS) del SEPE que confirma que concertaste la cita previa efectivamente.

Cómo pedir cita previa del SEPE por teléfono

Alternativamente, puedes pedir tu cita previa del SEPE haciendo una llamada telefónica de esta forma:

Llama a este número: 91 273 83 84 . Atienden las 24 horas del día de lunes a domingo.

. Primeramente, elige el idioma en el que quieres ser atenido: pulsa 1 para castellano y 2 para otras lenguas.

y 2 para otras lenguas. Ahora introduce los 5 dígitos de tu código postal .

. También debes introducir tu DNI, NIE o NIF cuando te lo indiquen.

cuando te lo indiquen. Luego, elige el trámite que desees realizar escuchando las opciones disponibles.

escuchando las opciones disponibles. Si hay disponibilidad para la cita previa que deseas, la programarán automáticamente y te indicarán la fecha y hora a la que debes ir a la oficina.

a la que debes ir a la oficina. Tras obtener la cita previa, pide que te envíen el comprobante de la cita por SMS.

¡Eso es todo! Si no lograste conseguir la cita de esta manera, te recomendamos que lo vuelvas a intentar otro día o pidas la cita por Internet con el método que te presentamos antes que es más efectivo.

Cómo anular una cita previa del SEPE

¿No puedes acudir a tu cita del SEPE pactada? ¿Necesitas anularla? Entonces sigue estos pasos:

Entra en este enlace: Sede Electrónica del SEPE – Gestión de citas.

Selecciona Anulación de la Cita .

. Introduce tu DNI, NIE o NIF seguido de la fecha y hora de la cita pautada.

seguido de la de la cita pautada. Finalmente, ingresa el código de verificación de seguridad y presiona en Anular.

¡Ya está! De esa forma ya no tendrás una cita pendiente y tu cupo se habrá liberado para que otra persona pueda aprovecharlo. Eso sí, ten en cuenta que no puedes ceder directamente tu cita a otra persona. Asimismo, es importante mencionar que no se pueden anular citas previas del SEPE por teléfono.

¿Y si no voy a la cita y tampoco la anulo? No serás penalizado ni multado, pero tendrás que esperar un buen tiempo para pedir otra.

Cómo contactar con el SEPE

Ahora bien, si necesitas contactar con el SEPE para consultar algo o pedir información, puedes hacerlo por medio de los siguientes números de teléfono:

91 273 83 84 : para citas previas, disponible las 24 horas – todos los días.

: para citas previas, disponible las 24 horas – todos los días. 91 273 83 83 / Otros números de contacto: para atención a la ciudadanía, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Para atender casos de prestaciones por desempleo, consulta aquí los horarios.

Otros números de contacto: para atención a la ciudadanía, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Para atender casos de prestaciones por desempleo, consulta aquí los horarios. 91 273 83 85: para servicios a empresas, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

También puedes usar el formulario de consultas para plantear una pregunta, realizar una petición o dar una sugerencia. Por ahora, estas son todas las vías de comunicación que ofrece el SEPE, pues las oficinas de empleo solo están atendiendo a las personas con cita previa.

A propósito del SEPE, aquí te dejamos un tutorial de cómo solicitar el paro desde el móvil en España por si te interesa.