WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes. Muchos de ellos utilizan la app para comunicarse con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y otras personas. Pero también hay quienes tienen curiosidad por saber quiénes son los que más visitan su perfil de WhatsApp, ya sea por interés, por coquetería o por simple cotilleo.

Sin embargo, WhatsApp no ofrece una función oficial que permita conocer esta información. La aplicación solo muestra la última vez que un contacto estuvo en línea, pero no registra ni revela las visitas que recibe nuestro perfil. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántas veces alguien ve nuestro perfil de WhatsApp? A continuación, te presentamos algunos trucos que podrían ayudarte a descubrir quién fisgonea tu perfil en WhatsApp.

Todas las formas de saber cuántas veces alguien ve mi perfil de WhatsApp

Siendo francos, no hay una forma segura y fiable de saber cuántas veces alguien ve tu perfil de WhatsApp. Existen algunas alternativas que puedes probar bajo tu propia responsabilidad. Aquí te dejamos algunas de las opciones a las que puedes recurrir:

Utiliza el anzuelo del estado de WhatsApp

Una forma inteligente de averiguar quiénes son los que más ven tu perfil de WhatsApp es recurrir a trucos o engaños que te ayuden a obtener pistas. Por ejemplo, puedes cambiar tu foto de perfil de WhatsApp y luego subir un estado. Esto llamará la atención de los que te siguen y podrás ver quiénes son los primeros en reaccionar o comentar.

No olvides asegurarte de que todos puedan ver tus estados antes de publicar el anzuelo siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp y ve a la pestaña Novedades .

. Toca el botón de los tres puntos que está al lado del título «Estados».

que está al lado del título «Estados». Elige Privacidad de estados .

. Selecciona la opción que deseas, que en este caso suele ser « Mis contactos «. Sin embargo, si sospechas de alguien en específico, puedes elegir «Solo compartir con…» y seleccionar a la persona en cuestión.

«. Sin embargo, si sospechas de alguien en específico, puedes elegir «Solo compartir con…» y seleccionar a la persona en cuestión. Luego de publicar el estado, podrás ver quién lo vio pulsando el icono de “ojo” que sale debajo del estado.

Normalmente, las primeras personas en ver tus estados son las que más miran tu perfil en WhatsApp. Otro truco interesante es enviar un mensaje masivo a todos los contactos con algún contenido llamativo o polémico y ver quiénes te responden o bloquean. Estos métodos no son muy éticos ni efectivos, ya que pueden molestar a nuestros contactos y generar malentendidos.

Pregunta directamente

La forma más sencilla y honesta de saber si alguien ve tu perfil de WhatsApp es preguntarle directamente. Si tienes confianza con esa persona, puedes iniciar una conversación casual y sacar el tema con naturalidad. Si no la tienes, puedes ser más directos y preguntarle sin rodeos. Esta opción puede ser incómoda o arriesgada, pero al menos nos ahorrará dudas y especulaciones.

¿Las aplicaciones de terceros son útiles para saber quién ve tu perfil de WhatsApp?

Hay algunas apps que prometen mostrar quiénes son los que más ven nuestro perfil de WhatsApp, como Wscope, Whats Tracker, Profile Tracker y algunos MODs de WhatsApp. Estas aplicaciones se basan en analizar los contactos que tenemos agregados y los que nos tienen agregados, y comparar sus horas de conexión con las nuestras.

Así, supuestamente pueden deducir quiénes son los que más nos miran. Sin embargo, estas apps no son oficiales ni están avaladas por WhatsApp, por lo que pueden suponer un riesgo para nuestra privacidad y seguridad. Además, su funcionamiento no es exacto ni garantizado, ya que se basan en suposiciones y no en datos reales. Particularmente, no las recomiendo ni probar.

En conclusión, no hay una forma oficial ni fiable de saber cuántas veces alguien ve nuestro perfil de WhatsApp, pero podemos probar algunas alternativas que nos den una idea aproximada. Eso sí, debemos tener cuidado con las aplicaciones de terceros que pueden comprometer nuestra privacidad y seguridad, y con los trucos o engaños que pueden dañar nuestras relaciones. Lo mejor es ser sinceros y respetuosos con nosotros mismos y con los demás.