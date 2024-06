A todos nos ha pasado que en algún momento WhatsApp presenta algún fallo o nos equivocamos y accidentalmente hacemos que un contacto desaparezca de nuestra agenda. Por eso, en este caso te traemos un tutorial de cómo recuperar los contactos eliminados de WhatsApp y en qué casos se puede hacer.

¿Cómo funciona la agenda de WhatsApp?

Empecemos por aclarar algo importante y que probablemente ya sospeches y es el hecho de que WhatsApp no cuenta con una agenda propia. En realidad, la app se sincroniza con la aplicación de Contactos de tu móvil y realiza una copia constantemente de la misma, para que así estén sincronizados los números que agregues en tu móvil a la lista de contactos de WhatsApp.

Es decir, si registras algún contacto en tu móvil, la app de WhatsApp se actualiza para añadir este contacto en su agenda, en el caso de que el número también tenga un perfil en WhatsApp. Y si borras el contacto de tu móvil, se borrará también de WhatsApp, ya que ambas listas están sincronizadas.

Fuerza el cierre de WhatsApp y reinicia el móvil

Sabiendo lo que te acabamos de explicar es un poco más fácil saber en qué casos se puede recuperar un contacto perdido y en cuáles casos no. Empecemos por las soluciones más sencillas, es decir, forzar el cierre de la app y reiniciar el móvil. Es posible que haya algún problema con el desempeño de la aplicación, así que lo mejor que puedes hacer es forzar el cierre de la app. Esto se hace a través de Ajustes en tu móvil.

Si después de haber iniciado de nuevo la app, aún no aparece el contacto que buscabas, te recomendamos que reinicies tu móvil. Si es algún problema en el caché, esto deberá solucionar las cosas. Sin embargo, aún existe la probabilidad de que el problema persevere, para eso te recomendamos pasar al siguiente paso.

La app de WhatsApp está constantemente generando copias de seguridad para casos como este. Si quieres asegurarte de que la copia de seguridad de tu app está funcionando, realiza los pasos a continuación:

Ingresa en la app de WhatsApp y presiona en los tres puntos en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona la opción de Ajustes .

. Presiona en Chats .

. Entra en Copia de seguridad .

. Debería haber un correo seleccionado para hacer la copia de seguridad, la frecuencia tiene que decir diariamente, semanalmente o mensualmente, y además te recomendamos que esté activada la opción de Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

En el caso de que estas opciones no estén de la forma que te acabamos de explicar, es probable que no tengas una copia de seguridad que te ayude a recuperar los contactos eliminados. Si no quieres que esto te vuelva a pasar, coloca esos parámetros como ya te lo hemos explicado.

Si cuentas con una copia de seguridad, entonces significa que sí podrás recuperar viejos contactos y chats borrados. Esto lo haces desinstalando WhatsApp y volviéndolo a instalar. En el momento en el que te pida recuperar datos de tu copia de seguridad presionas Aceptar y listo, esperas a que se descargue toda la información.

La única opción que te queda disponible en este punto es contactar al soporte técnico de WhatsApp, esto es bastante sencillo, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa en WhatsApp y presiona en los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona la opción de Ajustes .

. Presiona en donde dice Ayuda .

. Entra en Centro de ayuda .

. Presiona en la ventana que dice Contactanos.

Allí podrás hablar directamente con el servicio de atención al cliente de WhatsApp, puedes enviarles una descripción detallada de tu problema y ellos harán todo lo posible para ayudarte con tu problema. Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo recuperar contactos borrados en WhatsApp, esperamos que te haya servido y si tienes alguna duda referente a lo que te acabamos de decir, déjalo en los comentarios para que podamos ayudarte.