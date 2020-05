Tener un hogar inteligente es genial, pero… ¿acaso no es mejor tener un hogar inteligente y compartirlo con otras personas? Por supuesto que sí. El problema es que la mayoría de los sistemas usados en hogares inteligentes son difíciles de configurar y tienen ajustes de seguridad bastante estrictos que impiden que más usuarios los controlen. Por suerte, Google Home es más permisivo y amigable en este aspecto.

Si tienes un Chromecast, altavoz o hub inteligente de Google, entonces no tendrás inconvenientes para añadir a otros usuarios a tu red de dispositivos de Google Home. A continuación, te demostraremos lo fácil que es hacer esto para que otras personas también puedan aprovechar todos los beneficios de tu hogar inteligente.

Así puedes añadir varios usuarios a los dispositivos de Google Home

Añadiendo a varios usuarios a los dispositivos de Google Home, lograrás que el Asistente de Google responda de una forma más personalizada a cada miembro de tu casa o a tus invitados. Por ejemplo, si alguien que has añadido pregunta por su horario, el asistente ya no le responderá basándose en tu calendario, sino en el de él (según la información de su cuenta de Google). De igual forma, ya no tendrás que pasar por el incómodo momento de estar usando Spotify en un dispositivo y que de pronto te expulsen porque alguien más está usando tu cuenta de Spotify en Google Home.

Por ello, aquí te dejamos los pasos a seguir para añadir varios usuarios a tus dispositivos de Google Home:

Abre la app de Google Home en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa la rueda de ajustes .

. Selecciona Unidad familiar .

. Presiona el botón “ + ” que está en esquina superior derecha.

” que está en esquina superior derecha. Ahora introduce el correo electrónico de todas las personas con las que quieres compartir tus dispositivos de Google Home.

de todas las personas con las que quieres compartir tus dispositivos de Google Home. A las personas que seleccionaste les llegará un email con una invitación tuya para que se unan a tu hogar inteligente de Google Home. Para aceptarla, deben tener instalada la app de Google Home y luego presionar el enlace de la invitación .

. Así, a las personas invitadas se les pedirá que configuren su voz para reconocerlos, aunque si ya han usado antes al Asistente de Google con comandos de voz, este paso no hará falta.

Una vez finalizada la configuración, las personas que añadiste ya podrán controlar los dispositivos de Google Home de tu hogar de forma personalizada.

Cómo eliminar a un usuario de tus dispositivos de Google Home

Ahora bien, si quieres que un usuario ya no forme parte de tu hogar inteligente, haz lo siguiente:

Entra en la app de Google Home .

. Pulsa la rueda dentada para ir a los Ajustes .

. Toca en Unidad Familiar .

. Presiona los tres puntos que aparecen al lado del miembro que quieres eliminar.

que aparecen al lado del miembro que quieres eliminar. Por último, selecciona Eliminar y listo.

Y eso es todo. Si tienes algún inconveniente con estos dispositivos, visita nuestro artículo donde te presentamos varios problemas habituales con Google Home y cómo solucionarlos.