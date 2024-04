Real Debrid es prácticamente un «must» para cualquiera persona que utilice plataformas de streaming como Kodi o Stremio. Este servicio mejora muchísimo la experiencia de ver o descargar contenido en Internet al proporcionar acceso a servidores premium de alta calidad, rápidos y sin interrupciones.

El único problema con Real Debrid es que es un servicio de pago. El registro es gratis, pero debes pagar una cuota mensual para tener acceso a los servidores del servicio. Ahora bien, ¿se puede tener Real Debrid gratis? Hemos investigado las posibilidades y enseguida te contamos lo que descubrimos.

Real Debrid no tiene una prueba gratis y nadie regala cuentas de este servicio

Tras una larga investigación en Internet, no encontré ningún truco para obtener una cuenta gratuita de Real Debrid. El servicio tampoco ofrece una prueba gratis, pero sí que te permite registrarte sin coste alguno de esta forma:

Visita el sitio web oficial de Real Debrid.

Haz clic en el botón de Registro .

. Completa tus datos en el formulario que aparece.

en el formulario que aparece. Verifica tu cuenta de correo electrónico y haz clic en el enlace de confirmación .

. Una vez confirmada la cuenta, podrás acceder con tus datos.

Tras crearte una cuenta, ya podrás usarla para configurar Real Debrid en Kodi, Stremio, etc. Sin embargo, si no pagas, tu cuenta no tendrá las ventajas de los servidores de streaming rápidos que pone a tu disposición este servicio.

Cuánto cuesta Real Debrid: planes y precios

La buena noticia es que Real Debrid es muy barato. Puedes contratar el servicio por solo 3 euros para usarlo durante 15 días, que es tiempo suficiente para probarlo y valorar si vale la pena seguir pagándolo. Y si te suscribes a un plan de mayor duración, más barato te sale.

Actualmente, estos son los precios y planes de Real Debrid:

3 € por 15 días.

por 15 días. 4 € por 30 días.

por 30 días. 9 € por 90 días.

por 90 días. 16 € por 180 días.

Todos los planes te ofrecen tráfico ilimitado, ancho de banda de hasta 1000 Mbps, y descargas paralelas. La verdad es que vale la pena y es muy barato, aunque entendemos que estés buscando la posibilidad de usar Real Debrid gratis.

Es posible usar Real Debrid gratis si haces esto

Si bien antes mencionamos que no existe forma conseguir Real Debrid gratis, sí que puedes conseguir 3 euros fácilmente en Internet para poder pagar el servicio. Si estás en iPhone, puedes usar Google Opinion Rewards para ganar saldo en PayPal respondiendo preguntas. En Android, es mejor usar una de estas páginas con encuestas para ganar dinero.

Una vez que ganes algo de dinero, podrás usarlo para suscribirte a Real Debrid y probarlo. Técnicamente, no te habrá salido gratis, pero sí que te habrá costado poco esfuerzo.

Alternativamente, puedes probar gratis AllDebrid que es un servicio muy parecido a Real Debrid (hace lo mismo) y funciona bastante bien. Este servicio sí que tiene una prueba gratis, así que no tendrás que hacer nada raro para usarlo de forma gratuita.

En fin, coméntanos… ¿Has probado Real Debrid o algún servicio similar? ¿Cuál ha sido tu experiencia?