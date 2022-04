Que se filtre tu IP es una de las peores cosas que te puede pasar en Internet, pero… ¿por qué? En torno a la dirección IP hay muchos mitos y malentendidos que aquí trataremos de aclarar. Para entender las implicaciones de que alguien sepa tu IP, te explicaremos todo lo que debes saber sobre esta dirección tan importante al utilizar Internet.

¿Qué es la IP en Internet y para qué sirve?

La dirección IP no es más que la dirección del Protocolo de Internet que permite identificar a tu red o dispositivo en Internet. En palabras más simples, la IP es la dirección que le dice a las páginas web y apps dónde se encuentra tu dispositivo.

Es por ello que cada dispositivo conectado a Internet tiene su propia IP. De esta manera, se puede saber qué dispositivos están enviando, recibiendo o solicitando información. Ahora bien, es importante que entiendas que existen dos tipos de dirección IP que se te pueden filtrar:

IP pública : también conocida como IP externa, es la dirección que identifica a tus dispositivos en Internet. La otorga tu ISP (proveedor de Internet) y es la que las páginas web usan para identificarte. Esta IP no la puedes cambiar cuando tú quieras, pues a ella solo tiene acceso tu proveedor. Eso sí, debes saber que existen dos clases de IP pública, según cambie o no: Fija o estática : es una IP pública que no cambia. Siempre vas a tener la misma. Dinámica : es la IP pública que suele cambiar de un momento a otro. El cambio puede producirse cuando reinicias el router o cuando se cumpla el período de reinicio de IP establecido por tu ISP.

: también conocida como IP externa, es la dirección que identifica a tus dispositivos en Internet. La otorga tu ISP (proveedor de Internet) y es la que las páginas web usan para identificarte. Esta IP no la puedes cambiar cuando tú quieras, pues a ella solo tiene acceso tu proveedor. Eso sí, debes saber que existen dos clases de IP pública, según cambie o no: IP local: también conocida como IP privada, es la dirección que identifica a tus dispositivos en una red interna. La otorga el router o el módem (los gadgets que conectan tu red interna con Internet) y es la que te permite supervisar los dispositivos conectados a tu red interna o doméstica. Si se filtra la IP local de uno de tus dispositivos, no corres ningún riesgo, ya que puedes cambiarla manualmente.

Como verás, solamente debes preocuparte seriamente cuando se filtra tu IP pública, sobre todo si es fija.

¿Cómo se puede filtrar tu IP pública?

Tu dirección IP pública solo debería ser conocida por tu proveedor de Internet y por las aplicaciones o páginas web, que la utilizan para conocer la ubicación de tu dispositivo y así poder ofrecerte contenidos a medida. Eso no tiene nada de malo, así que no te preocupes.

Lo que sí debería preocuparte es el hecho de que hay ciberdelincuentes que crean sitios web o aplicaciones con enlaces que captan la dirección IP pública de las víctimas. De esa forma, obtienen la dirección IP de las personas sin que se enteren.

Ahora bien, una vez que alguien sabe tu dirección IP pública, este hecho por sí solo no supone ningún perjuicio para ti. Sin embargo, la IP es un arma poderosa que en manos equivocadas puede ser un gran vector de ataque.

¿Qué puede pasar si alguien tiene tu dirección IP?

Si un amigo tuyo, que no sabe mucho de informática, por las risas se las arregló para descubrir tu IP pública, no estás en peligro. Muy probablemente no sepa qué hacer con esa cadena de números. Como mucho, logrará averiguar la dirección de tu casa. Pero en el caso de que tu dirección IP caiga en manos de hackers, estás en graves problemas…

Robar tu información personal y bancaria

Para un hacker es relativamente fácil hackear el PC o móvil de una persona sabiendo su dirección IP. Lo único que debe hacer es aprovechar la vulnerabilidad de la interfaz del protocolo de control de transmisión e Internet (TCP/IP), para obtener la información de los puertos TCP abiertos y vulnerables del dispositivo. Esto se hace a través del escaneo automatizado de la IP.

Así pues, el hacker puede inyectar cualquier tipo de malware al dispositivo de la víctima, incluyendo un spyware para robar las credenciales personales y la información bancaria.

Acosarte

La dirección IP contiene información sobre tu ubicación. Así que, para alguien con conocimientos mínimos sobre el tema, no le resultará difícil rastrearte y saber dónde estás en todo momento a partir de la IP. Por suerte, los datos de desplazamiento que proporciona la IP no son lo suficientemente precisos para que los acosadores lleguen hasta la puerta de tu casa.

No obstante, ten en consideración que es prácticamente imposible saber si alguien te está siguiendo por la IP. Además, normalmente solemos compartir en redes sociales mucha información sobre nosotros y lo que hacemos, por lo que un acosador dedicado realmente puede localizarte con exactitud atando todos los cabos.

Hackear tus servidores

Los hackers también pueden usar la IP para perturbar los sistemas de tu empresa, especialmente si el cortafuegos del servidor es débil. Para ello, el atacante primeramente conseguirá el acceso a la red privada de tu empresa y probablemente tomará la IP compartida localmente. Podrían hacerlo a través del phishing y la ingeniería social. Ten en cuenta que el ataque será peor si el servidor principal de tu empresa comparte la red local con el resto del personal.

Si bien es cierto que la dirección IP en sí misma no filtra información sensible, los hackers pueden utilizarla para instalar malware en el servidor a través del TCP. Una vez que el malware entra en escena, puede tomar el control del servidor y ayudar a los atacantes a cometer sus fechorías.

Hacerte un ataque de denegación de servicio (DDoS)

A principios de 2022, un ataque a Andorra Telecom dejó sin Internet a miles de personas, muy posiblemente por un evento que estaban realizando un grupo de streamers españoles que residen en dicho país. Mucho se especuló acerca de cómo los autores de este ataque lograron tumbar el Internet de un país entero, siendo la filtración de la IP de uno de los streamers una de las causas más probables.

Y es que los hackers hicieron un ataque de denegación de servicio distribuida (DDoS), el cual se produce cuando se apunta a una IP en específico. El propósito de este tipo de ataque puede ser poco claro a veces, pero normalmente tiene motivos financieros. Por lo tanto, normalmente se dirige a organizaciones y raramente a individuos. Además, hacer un DDoS resulta bastante caro para el atacante.

Una vez que estás bajo un ataque DDoS, no podrás usar tus dispositivos, servidores o los servicios de tu red. ¿Por qué? Pues porque los hackers, sabiendo tu IP, enviarán a tu red una cantidad de tráfico brutal que hará que tus sistemas colapsen.

Hacer negocios en tu nombre

Alguien con tu dirección IP puede hacer transacciones en Internet utilizando tu nombre. ¿Cómo? Mediante un arreglo de proxys y VPNs, cuya explicación excede el alcance de este artículo. Lo importante es que entiendas que los hackers pueden hacerse pasar por ti en Internet sabiendo tu dirección IP.

Lo más peligroso de esto es que te pueden involucrar en fraudes, estafas, contenido ilegal, etc. Esto haría que algunos servicios o páginas web bloqueen el acceso de tus dispositivos.

Cómo proteger tu dirección IP para que no se filtre

Casi todo lo que se refiere a malware o violaciones de la seguridad informática, puede ser evitado con sentido común y suspicacia. Aquí tienes algunos consejos basados en este principio:

Si algo es demasiado bueno para ser real, no lo creas de buenas a primeras.

Evita descargar o entrar en sitios web que ofrecen gratis cosas que legalmente son de pago.

cosas que legalmente son de pago. No hagas clic en los enlaces que te llegan por SMS o email si no conoces la persona o empresa que te los envió.

si no conoces la persona o empresa que te los envió. Usa alguna de estas 10 mejores VPN para Android que ocultarán tu dirección IP.

También puedes usar un proxy que oculte tu IP real.

Si vas a navegar en páginas web que no son de fiar, utiliza un navegador privado como Tor.

como Tor. De vez en cuando, conéctate a una red WiFi pública (aunque son peligrosas) para despistar a los posibles acosadores.

Intenta seguir estas recomendaciones y verás que tu IP nunca será filtrada. De todos modos, si eres un usuario común y corriente de Internet, es poco probable que algún hacker esté tratando de conseguir tu dirección IP. Estos consejos son principalmente para empresas pequeñas, medianas y grandes o personalidades relativamente famosas.

Cómo cambiar tu IP pública

En caso de que alguien tenga en su poder tu IP pública, si es dinámica, puedes cambiarla siguiendo estos simples pasos:

Cierra todas las aplicaciones que se conectan a Internet en tus dispositivos. O directamente apágalos.

que se conectan a Internet en tus dispositivos. O directamente apágalos. Apaga el router o módem por unos minutos.

por unos minutos. Vuelve a encender el router o módem y ahora comprueba si tu IP pública ha cambiado.

Si no ha cambiado nada, entonces tienes una IP estática o fija. En esa situación, tienes dos opciones: usar una VPN o proxy para enmascarar tu IP real o llamar a tu proveedor de Internet para pedirle una IP dinámica (seguramente te cobren un extra por ello).

Y eso sería todo. Esperamos que toda esta información te resulte útil y, si necesitas más ayuda al respecto, recuerda que nosotros no somos profesionales del ámbito de las redes, pero si podemos echarte un cable lo haremos sin problemas.