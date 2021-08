Aunque los SMS se hayan quedado anticuados en cuanto a mensajería instantánea, siguen concentrando un montón de virus y estafas, como el SMS con un enlace trampa a un supuesto mensaje de voz. Sin embargo, estos problemas no siempre vienen de un mensaje que te llega a ti.

Si te están cobrando de más en tu factura del móvil y estás seguro de que no has estado enviando SMS, presta atención. ¡Que no cunda el pánico! Vas a poder arreglar el problema en seguida con estas 4 soluciones para bloquear el envío de SMS y evitar que te cobren mensajes que no has enviado tú.

Tal vez hayas notado que no estás recibiendo tantas llamadas de teleoperadores últimamente, así que para solucionar este problema vas a tener que llamarles tú.

Solo tienes que llamar al número de atención al cliente de tu compañía (Movistar, Vodafone, Jazztel…) e informarles del problema. Lo ideal es encontrar esos SMS “fantasma” en tu bandeja de mensajes para informar a tu teleoperadora el número al que se han enviado, para que puedan bloquearlo y, con suerte, cortar ahí el problema.

Revisa los permisos de todas las apps

La mayor parte de casos como el tuyo se deben a alguna aplicación autorizada a enviar SMS desde tu dispositivo. Al instalar una app en tu smartphone le estás concediendo una serie de permisos sin saberlo, así que lo mejor que puedes hacer para evitar que ninguna app cargue SMS a tu cuenta es revisar los permisos de tus aplicaciones.

Abre la aplicación de “Ajustes” en tu smartphone. Busca “Aplicaciones” y ve a “Gestor de permisos”. Pulsa en el permiso de SMS para ver una lista de aplicaciones con y sin permiso para enviar SMS. Ve abriendo las apps sospechosas y cambia la opción seleccionada a “Denegar”.

Bloquea el envío de SMS de comprobación de Google

Si el cobro que te llega de estos SMS es muy bajo, de hasta 20 céntimos aproximadamente, hay una gran probabilidad de que se trate de Google.

De manera puntual, y como confiamos en las aplicaciones de Google y solemos darle todos los permisos que piden, envían un par de SMS para verificar que el número de tu tarjeta SIM es el mismo que el de tu cuenta de Google.

Sin embargo, puedes impedir que Google realice esta comprobación periódica.

Ve a “Google” dentro de la app de “Ajustes” del móvil. Abre la opción “Datos móviles y mensajes”. Elige “Número de teléfono del dispositivo”, y luego “Controlar cómo otros usuarios se ponen e…”. Se abrirá un pop-up en el que tendrás que seleccionar la segunda opción, “Usar mi número, pero preguntarme primero en el caso de que se apliquen cargos”. Confirma el cambio pulsando en “Guardar”.

Así, antes de volver a verificar tu identidad con un SMS, Google te preguntará y ya sabrás qué ocurre. Si el problema se acaba aquí, ya sabes quién estaba enviando los SMS. Y si no, tendrás que seguir probando.

Restablecer los ajustes de fábrica de tu móvil

Si el causante de todos estos problemas es un virus, reestablecer los parámetros de fábrica de tu móvil es la mejor opción.

Aunque haya apps especializadas en eliminar virus como FluBot, que también está relacionado con los SMS, es mejor borrarlo todo para cortar el problema de raíz cuanto antes.

Si tienes un Xiaomi, ya te hemos explicado en detalle cómo restablecer los ajustes de fábrica de tu móvil. Si no, es igual de sencillo en cualquier smartphone:

En “Ajustes” del móvil, busca la opción “Sistema y actualizaciones”. Elige la opción “Restablecimiento”. Dale a “Restablecer teléfono”. Se abrirá una lista de todas las cuentas que tienes en el dispositivo y de los ajustes que van a borrarse. Baja hasta abajo para que se active la opción “Restablecer”.

En cualquier caso, nosotros te recomendamos avisar a tu compañía telefónica cuanto antes. Aunque no puedan hacer mucho, según el causante del problema, por lo menos quedarán avisados y puede que no tengas que pagar por esos SMS.

¡Mucha suerte! Esperamos que el problema se solucione pronto siguiendo estas instrucciones. Por el momento puedes estar tranquilo, ya sabes cómo proceder. ¡No hay nada que no tenga solución cuando se trata de smartphones!