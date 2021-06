Las estafas en la web pueden ser de lo más creativas, la gente siempre encuentra formas de reinventarse para tomar por sorpresa a más de uno. Las estafas más comunes son del estilo phishing, en varias ocasiones te hemos hablado sobre este tipo de estafas. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos sobre una nueva en la que te llega un mensaje de voz a través de un SMS.

Para ser honestos, las estafas a través de los SMS no son cosa nueva, lo que sí es nuevo es esta modalidad en la que incluyen un mensaje de voz que “no se puede descargar”. No importa si te ha llegado este mensaje o no, sigue leyendo para estar prevenido, aquí te explicamos cómo funciona esta estafa.

El mensaje de texto de UniKo es una estafa, no le prestes atención

A muchas personas les ha llegado un SMS de UniKo, una agencia creativa con sede en Bilbao. El problema es que este mensaje de texto no es de dicha empresa, se trata de una estafa muy elaborada con la que buscan persuadirte para que descargues un malware en tu móvil.

¿Cómo funciona la estafa del SMS con un mensaje de voz?

A quienes les ha llegado este mensaje de texto habrán visto que aparece un link (https://uniko.co/q/?x173tsz), aunque puede variar, indicando que se trata de un mensaje de voz. Este mensaje y todo el proceso de la estafa tiene varias señales de alarma, es muy importante que aprendas a identificarlas:

La primera señal de alarma es el origen del mensaje , en este caso los mensajes son enviados desde otro país, Alemania. La dirección de envío sospechosa es muy común en las estafas de correos y SMS así que tómalo en cuenta siempre.

, en este caso los mensajes son enviados desde otro país, Alemania. La dirección de envío sospechosa es muy común en las estafas de correos y SMS así que tómalo en cuenta siempre. La segunda señal de alarma es que te hacen saber en el mensaje que dicho archivo es muy pesado , para poder escucharlo necesitas descargar una app.

, para poder escucharlo necesitas descargar una app. Si les sigues el juego y decides descargar la aplicación te encontrarás con la tercera señal de alarma: la aplicación no está disponible en Google Play, deberás descargarla a través de un enlace externo.

¿Qué debes hacer para evitar ser estafado con SMS de este tipo?

Las señales que te mencionamos anteriormente son más que suficientes para saber que están tratando de estafarte. Toma en cuenta que ninguna empresa seria te pediría que descargues una aplicación desde un enlace de dudosa procedencia. Por otro lado, si tienes dudas siempre es importante que vayas a la fuente y no que sigas los pasos que te indican en el mensaje/correo.

En este caso, lo mejor es dirigirse directamente a UniKo. Aunque ya te avisamos que esta no es más que una simple estafa. Por último, bajo ningún motivo descargues una aplicación si sientes que no es segura. Al hacerlo, podrías poner en riesgo la seguridad de tu móvil y todos los datos personales alojados en él. De hecho, ese es el fin último de esta estafa, instalar un malware para robar tus datos.