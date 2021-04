Los móviles diseñados para gamers han llegado para quedarse y si eres una de esas personas que disfruta jugando en su smartphone, estamos seguros de que te podría interesar tener uno de estos. Un móvil gamer no solo significa más potencia sino menos calentamiento y funciones exclusivas para ser el mejor jugador de la partida.

RedMagic sabe lo que hace y este año han lanzado los RedMagic 6 y RedMagic 6 Pro, siendo este último el que hemos tenido la oportunidad de probar a fondo. Después de usar el RedMagic 6 Pro durante semanas, esta es nuestra opinión sobre la bestia.

Análisis del RedMagic 6 Pro, el más potente que hemos probado hasta la fecha

Antes de entrar en materia nos gustaría que vieras la tabla de especificaciones del RedMagic 6 Pro. Estamos ante uno de los teléfonos más potentes del mercado y con la pantalla más rápida que hemos visto hasta la fecha, 165 Hz.

Características RedMagic 6 Pro Dimensiones y peso 169,86 x 77,18 x 9,7 mm con un peso de 220 gramos. Pantalla 6,8″ pulgadas AMOLED con resolución Full HD+ (1080 x 2400 píxeles), refresco de hasta 165 Hz y respuesta táctil de 500 Hz y 360 Hz para el multitáctil. Formato 20:9. Protegida con Corning Gorilla Glass. Brillo máximo de 630 nits y certificación SGS que asegura una baja emisión de luz azul. Color gamut 100% DCI-P3 y contraste 100000:1. Procesador Qulacomm Snapdragon 888 5G de 8 núcleos hasta 2,84 GHz. Gráfica Adreno 660. RAM 16 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 3.1. Sin posibilidad de microSD. Cámara trasera Triple: 64MP (Samsung S5KGW3) con f/1.79 + 8 MP para el gran angular de 120º (HI846) + 2 MP para macro (OV02A10). Graba 8K y también en cámara lenta a 240 fps en 1080P y 480 fps en 720P. Cámara frontal 8MP con f/2.0. Conectividad y extras Dual-SIM 5G (SA+NSA), Bluetooth 5.1, WiFi 6e de doble banda + 2×2 MIMO, NFC, GPS y conector USB Tipo C (3.0) con salida de HDMI. También trae conector para auriculares (jack de 3,5mm). Batería 5050 mAh con carga rápida de 55W (aunque trae un cargador de 30 W en la caja). Sistema operativo RedMagic OS 4.0 basado en Android 11.

En las siguientes líneas te hablaremos del diseño del terminal, la calidad de su cámara, el rendimiento del teléfono y también de sus funciones y accesorios para gamers. Gracias a RedMagic hemos podido probar también el Dual-core Cooler del que te hablaremos más abajo, un accesorio que enfría al máximo el teléfono.

El diseño es muy gamer, y se hace algo más pesado que los móviles actuales

En un año marcado por fabricantes intentando reducir el peso de los terminales, y también las dimensiones, un móvil gamer nunca será el más usable. Y esto, en realidad, está 100% justificado ya que gozan de una mejor disipación, materiales más pesados y algunos accesorios que aumentan un poco el peso del terminal.

A pesar de eso, con sus 220 gramos, no es para nada un móvil incómodo de usar y te acostumbras bastante rápido a él. Para su diseño han usado un marco metálico, una trasera de vídrio y varios adornos de metal. Es un móvil que llama mucho la atención con una estética bastante agresiva en su parte trasera, la cual se acentúa todavía más si encendemos sus LEDs traseros para dar más emoción a las partidas.

Es un móvil que puede ser cómodo en el día a día (y más teniendo en cuenta sus 6,8 pulgadas que para ese tamaño de pantalla el peso está muy bien). A pesar de ser un móvil gamer tiene unos bordes bastante bien aprovechados y eso ayuda tanto en los juegos como en el uso de apps. Este año, además, han mejorado mucho la pantalla, ya no tenemos las pulsaciones accidentales que podíamos tener en el Red Magic 5G.

La pantalla del RedMagic 6 Pro es la mejor que hemos probado

Este Red Magic 6 Pro monta un panel AMOLED que llega hasta las 6,8 pulgadas con una frecuencia de 165 Hz, la más rápida que hemos probado. Y eso se nota, el móvil es el más rápido que hemos probado nunca y todo va realmente fluido y sin ningún tipo de lag. Da la sensación de estar ante un móvil de otro planeta cuando lo pruebas (jugando, usando apps, moviéndote por el menú, etc.). Y no te preocupes por sus 165 Hz, ya que su software regula automáticamente el refresco hasta los 60 Hz cuando no es necesaria una velocidad mayor.

En cuanto a la pantalla, esta tiene un brillo bueno y unos colores muy correctos. En cuanto a brillo, tiene hasta 4096 niveles diferentes para poder ajustarse con mucha precisión. Aquí te dejamos una lista de los juegos que funcionan a 120 Hz para exprimirla aunque casi ninguno llega a los 165 Hz.

En esta misma pantalla encontramos el sensor de huellas integrado, el cual funciona bien y mejor que el del año anterior. E incluso podrás optar por el reconocimiento facial si te es más cómodo, aunque no es 3D.

Veamos qué es lo que te encontrarás en el RedMagic 6 Pro cuando lo miras

Y ahora pasemos a detallar lo que encontrarás en este terminal porque no es como un móvil común al uso:

Parte frontal: este móvil lleva un panel sin notch y sin agujero para la cámara, dejando esta en la parte superior. Eso permite no tener un lastre para jugar aunque las esquinas redondeadas podrían cortar algunas pequeñas partes de los juegos pero nada preocupante. El frontal está muy bien aprovechado para sus 6,8 pulgadas .

. Parte trasera: tiene un aspecto gamer muy marcado, con formas futuristas y un acabado en plata metálico que sobresale mucho. Solo está disponible en gris y lo cierto es que no es para nada feo. Además, puedes llevar el logo de Red Magic encendido en rojo y activar sus luces LED traseras que son muy personalizables. Junto a todo eso encontrarás una triple cámara en vertical en la parte central, en un hueco acabado en cristal.

Diseño del Red Magic 6 Pro 1 de 8

Si repasas los laterales verás muchos más elementos que en un móvil normal, pues en la parte derecha tiene unos triggers que se usan como gatillos para juegos (en formato horizontal). En ese mismo lado está el botón de encendido. En cuanto a la parte izquierda encontrarás un slider rojo que permite entrar al modo juego y que cambia por completo el comportamiento del móvil. Será en este lado donde también estará el control de volumen. Además de eso, en ambos laterales hay unas rejillas para mejorar la entrada y salida de aire que ayudarán a enfriar el teléfono.

En cuanto a la parte inferior encontrarás en ella el conector USB C y la salida de altavoz, junto a la ranura para la tarjeta SIM y en la parte superior la entrada para auriculares y el micrófono de cancelación de ruido.

Un móvil gamer que está diseñado para evitar el calentamiento

Y en cuanto a diseño, hay algo que hace a este móvil muy especial y es su refrigeración activa, junto a muchos detalles interiores que mejoran todavía más esto. Su ventilador interior puede mover unos 4000 mm² de aire refrigerando al máximo el móvil en los juegos más exigentes. RedMagic asegura que su ventilador, con 20000 rpm, puede aguantar sin problema más de 30000 horas de juego.

Además de eso, en su interior tiene una cámara de vapor y muchos otros detalles que lo hacen especial. Algo así como una estructura que usa refrigeración líquida y materiales de alta calidad para enfriar el dispositivo muy rápido. Eso sí, el modo turbo hace que el ventilador suene de una forma más aguda que un portátil cuando se calienta, y a veces puede ser un poco molesto. Lo bueno de esto es que el móvil a penas se calienta cuando le pides la máxima potencia.

Para que no se dañe con el tiempo, Red Magic envía una funda muy diferente a las que estamos acostumbrados a usar (que solo cubre los laterales del móvil y una parte trasera del mismo, pero no todo). Es una funda ingeniosa que en realidad protege lo que importa y deja algunos detalles al descubierto para refrigerar mejor, y poder presumir de móvil.

La cámara del Red Magic 5G es polivalente, pero no es perfecta

En los móviles gamer la cámara pasa a un segundo plano, pero lo cierto es que aún así conserva mucho de lo que vimos en la anterior generación, pero cambiando el sensor principal de 64 MP por uno firmado por Samsung. Junto a un gran angular de 120º con 8 MP y una tercera cámara para fotos macro.

Nubia tiene una app de cámara brutal, con muchísimos modos y opciones para sacarle partido como el modo noche, modos de ráfagas para jugar con luz, fotos en raw, cámara lenta, fotos en 3D, cámara artística, cámara fantasma y muchas más cosas.

La calidad de las fotos es buena y mejoraron bastante al red Magic 5

Lo cierto es que tiene muchas opciones y los resultados han mejorado con respecto al modelo anterior. Hace fotos muy buenas de día y con buena luz, y se las apaña cuando esta se va aunque es cierto que los resultados podrían ser un poquito mejores en condiciones de poca luz. Además de eso, ha mejorado bastante su IA automática que ahora es más eficiente y no daña tanto las imágenes (la del Red Magic 5 tendía a saturar muchísimo y las fotos no quedaban para nada naturales). En cuanto al gran angular, sigue siendo necesario usar el modo Pro para activarlo y no sabemos por qué, aunque le falta un poco de rango dinámico como puedes ver en la segunda galería de fotos.

Diferentes fotos de muestra: Red Magic 6 1 de 14

En esta galería puedes ver una muestra de las fotos. Son bastante buenas para ser un móvil gamer y lo cierto es que cumplirán para la mayoría de usuarios aunque si lo que buscas es la mejor cámara quizás deberías irte a móviles para otro tipo de públicos. También encontramos un zoom a x3, x5 y x10 que hace recorte digital y lo cierto es que en el x3 da el pego pero en los más altos la cosa ya se empieza a complicar y se pierde mucha calidad.

Diferentes distancias de zoom 1 de 5

En cuanto a grabación en 8K, que este año ya es algo más habitual, esta es buena con una calidad decente y buena estabilización, gozando de un enfoque rápido. Graba muy bien, puede que incluso mejor que sus fotos (en relación al precio). Además se escucha bien el sonido captado por su micrófono. La cámara para selfies también cumple perfectamente, para llamadas, fotos selfie, etc.

El rendimiento del RedMagic 6 Pro es IMPRESIONANTE, y la autonomía también

Y ahora viene lo que más importa en un móvil gamer, la potencia. Pues viendo el hardware de este teléfono estábamos seguros de que sería de lo más potente que probaríamos. Solo hace falta ver su memoria LPDDR5, almacenamiento UFS 3.1 y el Snapdragon 888 para tener el mejor hardware del mercado.

Funciona a una tasa máxima de FPS estable en prácticamente todos los juegos que hemos probado y cuando veas su test de AnTuTu lo entenderás todo.

AnTuTu en el RedMagic 6 Pro

Pasando el test de AnTuTu al RedMagic 6 Pro hemos conseguido una puntuación de 821709 puntos. Sí, has leído bien. Unos 218000 puntos más que el modelo anterior. De hecho, supera por más de 60000 puntos al móvil más potente de AnTuTu del momento, su competencia directa gaming, el Black Shark 4. Con esto no hay mucho más que hablar de potencia, es el móvil más potente que hemos probado nunca y también de los que hay en el mercado. La sensación de uso es de otro planeta: fluidez, rapidez y capacidad de procesamiento nunca antes vistas y que se nota cuando lo usas.

La capa de personalización del RedMagic 6 Pro, una mejora interesante

El año pasado, cuando probamos el RedMagic 5 Pro nos encontramos con un software con fallos y a medio terminar. Esta vez es diferente. La capa RedMagic 4.0 basada en Android 11 está más pulida y funciona bien, todo con poco bloatware y opciones que nos recuerdan a Android nativo (aunque personalizado en cuanto a iconos y opciones extra). La fluidez del sistema es muy pero que muy buena, ya os habíamos dicho que todo va rapidísimo en este teléfono: instalar apps o juegos, navegar por los menús, navegar por Internet, descargas, etc.

Es decir, que la capa de software puede gustar más o menos, pero la experiencia de uso es top, la mejor que hemos probado hasta la fecha.

Se escucha muy bien, es espectacular y notarás la diferencia

Este RedMagic 6 Pro tiene dos altavoces estéreo que permiten escuchar el móvil con una calidad brutal, tanto en música como juegos, películas, etc. Me atrevo a decir que nunca antes había sentido esa calidad y cuerpo en el sonido de un móvil. La sensación de su sonido estéreo es de 10. Cuenta con DTS Ultra X, muy inmersivo.

¿Cuánto dura la batería del RedMagic 6 Pro?

La autonomía es muy buena. Gracias a Android 11 y una buena personalización del sistema pudimos llegar hasta las 8, 9 o 10 horas de pantalla aunque esto va a depender mucho de lo que hagas con el móvil. Jugando a los títulos más exigentes es posible que no vayas mucho más allá de las 7 u 8 horas. Lo bueno es que cargarlo a 60 W solo le llevará unos 40 minutos aunque el cargador que trae de serie, de 30 W, lo carga en unos 65 minutos aproxidamente (que no está nada mal).

Las mejoras para jugadores son interesantes y útiles

Durante los últimos años el Espacio de juego de Nubia ha ido mejorando. Pulsando el slider rojo se activa, donde encontrarás los diferentes juegos que están instalados en el móvil y hará algunos cambios en el rendimiento:

Se aumenta el rendimiento y se mejora la frecuencia de la GPU.

Se da prioridad a la red para jugar.

Entra en marcha el ventilador.

Se activa la frecuencia máxima de pantalla.

Se mejora el sonido y algunas cosas más.

Los gatillos integrados ahora son todavía mejores

En el lateral del móvil están los triggers configurables de forma manual (esto es un poco engorroso de entender al principio pero gracias a que es manual, se pueden ajustar en cualquier juego). Con una respuesta de menos de 2 ms, y 400 Hz de frecuencia de rastreo podrás ser el más rápido, sobre todo en juegos de tipo FPS.

Hay algunos accesorios interesantes para el RedMagic 6 Pro

Y en cuanto a accesorios, hay varios muy interesantes:

Red Magic E-Sports handle, un acoplable que te permite añadir un joystick y mejorar la experiencia de juego.

Los Red Magic Cyberpods y los auriculares Dao Feng (para mejorar todavía más la experiencia de juego).

Dos dispositivos para enfriar el móvil: el RedMagic Dual-core Cooler y el RedMagic Ice Dock. Nosotros hemos podido probar el RedMagic Dual-core Cooler.

Si quieres todavía una mejor disipación el RedMagic Dual-core Cooler se acopla como si fuese un pequeño soporte y, conectado a un cargador de móvil, se encarga de enviar un flujo de aire frío constante al móvil para mejorar todavía más la temperatura. Hace algo de ruído pero lo cierto es que es menos molesto que el del propio móvil ya que los ventiladores son mucho más grandes.

Nuestra opinión del RedMagic 6 Pro

Después de todo lo visto hasta ahora te preguntarás, ¿vale la pena este móvil? Pues lo cierto es que si buscas el móvil más potente del mercado, o quieres jugar durante horas, la respuesta es SÍ. No es para ti si necesitas la mejor cámara o si buscas un móvil compacto.

Ahora bien, si quieres navegar, jugar, editar fotos, abrir apps, etc. a una velocidad de vértigo. Este es tu móvil. Con el mejor hardware del mercado y su pantalla de 165 Hz la experiencia de uso brutal (mejor que la de cualquier otro móvil de más de 1000 €).

¿Dónde comprar el RedMagic 6 Pro?

Está disponible a la venta en Europa, y su precio oficial es de 699 € con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Lo encontrarás a ese precio en la web oficial. Pero hemos encontrado una oferta estupenda en la que lo puedes conseguir por solo 615€ en AliExpress, con un precio un poco más bajo.

Recuerda que también puedes conseguir el RedMagic 6, tiene algunas diferencias pero muy pocas y ofrece una experiencia similar.