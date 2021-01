Existen muchos auriculares Bluetooth pero cuando hablamos de jugar hay algo que te debe preocupar, la latencia. Es por eso que buscar unos auriculares Bluetooth TWS para gaming es una tarea más complicada, sobre todo si no quieres disparar demasiado el presupuesto. Si este es tu problema, estás de suerte, hemos podido probar los auriculares RedMagic Cyberpods y estos han venido a solucionar el problema. Por solo 31 € (con el ofertón que te dejamos al final del artículo) son una de las mejores opciones a considerar en la actualidad.

Estos auriculares Bluetooth para gaming de RedMagic (marca propiedad de ZTE) tienen muy buena calidad de sonido, baja latencia y lo hacen a un precio realmente competitivo. Hemos podido probarlos a fondo y esto es lo que opinamos de ellos. ¡No te lo pierdas!

Los RedMagic Cyberpods cumplen a la perfección con lo que prometen, baja latencia y buen sonido

Los RedMagic TWS Gaming Earbuds son unos auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.0 y un chip capaz de funcionar en dos modos diferentes (el normal con 60 ms y el de baja latencia con 35 ms de retardo). El problema es que el modo de baja latencia (39 ms) solo funciona con los móviles de la firma como el RedMagic 5G. A pesar de eso, el modo normal tiene una latencia muy baja y es totalmente apto para jugar o ver vídeos en cualquier móvil.

También gozan de controles táctiles y son compatibles tanto con móviles Android como iPhone. Y lo que más nos ha gustado, lo bien que aíslan y lo cómodos que son para usarlos durante horas sin molestias. Hablemos un poquito más a fondo de ellos.

Diseño de los RedMagic Cyberpods 1 de 4

El diseño de los RedMagic Cyberpods, 100% gamer

Como la mayoría de las cosas para gamers, estos auriculares tienen un diseño un agresivo, poco discreto y que se acentúa aún más cuando sus luces parpadean en modo respiración. Estas luces, por desgracia, no dejarán de funcionar en ningún momento y parpadearán en blanco (modo normal) o rojo (modo baja latencia) siempre que estén funcionando. Es posible que si hubieran quitado esto todavía les durase más la batería. En casa esto no será un problema, pero si no quieres que la gente se fije en ti por la calle es posible que no sean los mejores en ese aspecto.

Aún así, no son excesivamente grandes y esa goma con sujeción que trae ayuda a que la gente como este servidor (al que se le caen todo tipo de auriculares) tenga en todo momento los auriculares en las orejas y no en el suelo. Pero lo que más nos ha gustado de los mismos es que son muy cómodos y aíslan muchísimo. Su gran aislamiento hace que al ir por la calle parece que estés en una dimensión paralela sin sonido ambiente. Además pesan solo 5 gramos y prácticamente no te enteras ni de que los llevas.

Todo el conjunto (con la caja) pesa solo 58 gramos y tienen una autonomía de hasta 20 horas (ya que el estuche los carga casi 3 veces completas y cada carga dura unas 4 horas). También vale la pena mencionar que tienen protección IPX5 lo que te garantiza que no tendrás problemas con sudor o lluvia.

En la caja, muy al estilo de todos los productos RedMagic, viene el estuche, un cable de carga USB C, el manual de instrucciones y todo muy bien envuelto y asegurado. Además de diferentes adaptadores de silicona para que se puedan adaptar a cualquier oreja.

En cuanto al estuche de transporte, se ve realmente robusto y además no es para nada grande, ya que coge en cualquier bolsillo. Y sus luces led externas sirven para ver la cantidad de carga que tiene.

Con controles táctiles para algunas cosas, aunque no son los mejores

Sus controles táctiles funcionan bien, pero al principio cuesta adivinar cómo son las pulsaciones, ya que estas se deben hacer en el centro del casco y no en la parte más ancha. Una vez te adaptas podrás controlar algunas funciones del móvil sin tocarlo:

Pulsar auricular izquierdo dos veces – Pasar la canción.

Pulsar auricular izquierdo tres veces – Canción anterior.

Tocar cualquier auricular una vez – Pausar o continuar la reproducción.

Mantener pulsado 1 segundo cualquier auricular cuando te llaman o estás hablando – Coger o colgar una llamada.

Mantener pulsado 2 segundos cualquier auricular cuando te llaman – Rechazar una llamada.

Pulsando el auricular derecho durante 3 segundos podrás cambiar del modo normal al modo baja latencia (se iluminarán en rojo), aunque este modo solo es compatible con móviles RedMagic.

Como puedes ver no son para nada intuitivos algunos comandos (aunque en parte por estar pensados para jugar) pero una vez los memorizas no tendrás problemas al usarlos. Lo que sí echamos en falta es un modo para invocar el asistente y el control de volumen (que no solemos encontrar nunca en auriculares de estos precios).

Comandos avanzados para solucionar problemas en los RedMagic Cyberpods

Los siguientes comandos no te harán falta, ya que al sacarlos de la caja se encenderán y al introducirlos en ella se apagarán automáticamente. Igualmente, la primera vez que los saques de la caja se pondrán en modo emparejamiento, pero si tienes cualquier problema te dejamos unos comandos avanzados para solucionarlo.

Si están apagados, pulsa 1,5 segundos para encenderlos (escucharás el comando “Power on”).

Si están encendidos, pulsa 8 segundos para apagarlos (escucharás el comando “Power off”).

Si quieres resetearlos y ponerlos en modo emparejamiento de nuevo, toca dos veces y la segunda pulsa durante 5 segundos para que se apaguen y se reseteen las conexiones (el comando más útil si tienes problemas al emparejarlos).

En nuestro caso no hemos tenido ni un solo problema al emparejarlos a diferentes dispositivos, pero te lo explicamos por si las moscas.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de los RedMagic Cyberpods?

Tienen una calidad muy buena y un retardo bajo (60 ms) para poder jugar sin problemas a los títulos que tengas instalados en tu móvil y no escuchar tarde el sonido. Se escuchan bien y además aíslan muchísimo gracias a su diseño. Cuando te los pones parece que te sumerges en tu propia burbuja pese a no tener cancelación de ruido. Además de eso tienen una de las conexiones Bluetooth más rápidas que hemos visto, al sacarlos de la caja se conectarán casi de forma instantánea a tu móvil.

Para que puedas saber un poco más sobre ellos, te dejamos los datos técnicos de los mismos:

Drivers de 8 mm moving coil.

moving coil. Chip PixArt con Bluetooth 5.0 y modo de baja latencia.

Potencia de 5 mW.

Sensibilidad de 85±3db@1KHz.

Frecuencia: de 20 Hz a 20 KHz.

Impedancia 16 ohmios.

En cuanto al micrófono este también tiene una calidad muy buena con cancelación de ruido y te escucharán genial si vas por la calle con mucho ruido. Ya que están pensados para juegos cuentan con un micrófono de calidad para que puedas chatear con tus amigos de la mejor forma.

¿Cuánto dura la batería de los Cyberpods?

Estos auriculares RedMagic disfrutan de una autonomía de 4 horas por cada carga (pudiendo cargarse hasta 4 veces con el estuche) lo cual nos da una autonomía que ronda las 20 horas. En cada auricular integran una batería de 30 mAh y el estuche de carga dispone de 500 mAh. Se tardará en cargar la caja al completo unas 2 horas y los auriculares 1,5 horas dentro de la misma.

Opinión de los RedMagic Cyberpods: ¿Valen la pena?

Sin duda, me atrevo a decir que no había visto nada igual por este precio. Nada con este nivel de calidad de sonido, un buen micrófono y una latencia tan buena. Tienen una calidad de sonido genial y aíslan muy bien, además de ser excesivamente cómodos. Si sus luces gamer no te importan demasiado, quizás estés ante una buena opción para escuchar música, ver películas y jugar a videojuegos en tu móvil o con cualquier otro dispositivo.

Si quieres los tuyos debes saber que están a la venta en la web oficial de RedMagic. Y lo mejor de todo es que los hemos encontrado de oferta por solo 31,60€, ¡una ganga!