Llegó el Día del Padre a España y hay que celebrarlo. Lamentablemente, este año tocará festejar en casa por culpa del Coronavirus, pero que eso no te detenga. Hay decenas de actividades que puedes hacer con tu padre en casa, como una rica comida, ver una buena serie juntos, o hasta recordar buenos momentos.

Además, gracias a Internet ya no tendrás que salir a comprar un regalo, sino que puedes pedirlo a través de Amazon o cualquier tienda online. Aprovechando esto, hemos recopilado los mejores móviles que puedes regalar en el Día del Padre, adaptando las opciones a todo tipo de bolsillo, con los mejores precios, garantía de 2 años y envío gratis.

¿Por qué regalar un móvil el Día del Padre?

Esta es una pregunta que no debería de hacerse, pero vamos a contestarla. Un móvil es quizás la herramienta más completa e importante que puedes tener hoy día. Con él puedes conectarte con el resto del mundo fácilmente, disfrutar de una infinidad de contenido multimedia, jugar, y hasta trabajar.

En el caso de los padres, además de todas esas ventajas, también es un dispositivo que lo ayudará a mantenerse en contacto con sus seres más queridos. Bien sea que tengas un padre mayor, o uno relativamente joven, un móvil Android es un regalo espectacular para él. Dicho esto, vamos al listado.

Xiaomi Redmi 8A, el mejor móvil que podrás comprar por menos de 100 euros

Si tu presupuesto es muy limitado, y no puedes darte el lujo de gastar más de 100 euros en un móvil, esta es la opción perfecta para ti. El Redmi 8A es quizás el Android gama baja con mejor relación precio / calidad del mercado en estos momentos, por lo que no puede faltar en la lista.

Este Xiaomi es perfecto para navegar en Internet, utilizar WhatsApp para hablar con la familia, y hasta ver una película de vez en cuando. Además, tiene una enorme batería de 5000 mAh que asegura hasta dos días de uso. No lo dejes ir, ya que no encontrarás nada mejor por menos de 100 euros. Este es el resumen de sus especificaciones:

Pantalla IPS de 6,22″ con resolución HD+ (1520 x 720).

Procesador Qualcomm Snapdragon 439 con gráfica Adreno 505.

con gráfica Adreno 505. 2 / 3 / 4 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD.

Cámara trasera de 12 MP.

Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 4.2, USB-C, Radio FM, conector de audio de 3,5 mm, Gorilla Glass 5 y más…

Realme 5, el smartphone que conquistó la gama media de 2019 con un precio rompedor

Hay móviles que marcan precedentes, y el Realme 5 es uno de ellos. Desde su lanzamiento, en agosto de 2019, ha estado en la boca de todos debido a su increíble precio, y unas características que son la envidia de la competencia.

Si lo tuyo es gastar menos de 200 euros por un móvil, con los 160 que cuesta el Realme 5 te llevarás una sorpresa. Este dispositivo es muy polivalente, y aguantará cualquier reto gracias a su Snapdragon 665 y sus 4 GB RAM. También, con sus cuatro cámaras traseras se defiende muy bien en fotografía, tal como su sucede en cuestiones de autonomía con su batería de 5000 mAh. El Realme 5 tiene:

Pantalla IPS de 6,5″ con resolución HD+ (1600 x 720).

Procesador Qualcomm Snapdragon 665 con gráfica Adreno 610.

con gráfica Adreno 610. 3 / 4 GB de RAM y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD.

Cámara trasera cuádruple de 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 13 MP.

Batería de 5000 mAh con carga estándar de 10W.

con carga estándar de 10W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, USB-C, Radio FM, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 3+ y más…

Huawei P40 Lite, el móvil que navega entre la gama media y alta con un precio de locura

Huawei no se rinde ante nada y aunque no tenga los Servicios de Google quiere destrozar el mercado con su P40 Lite. ¿Cómo lo logrará? Pues de muchas maneras. Con el Kirin 810 y sus 6 GB de RAM, el P40 Lite aplasta a toda su competencia en la gama media en cuestiones de rendimiento.

Además, este móvil llega con cuatro cámaras traseras, lideradas por un sensor de 48 MP, y que se complementa con otros de 8 MP + 2 MP + 2 MP. Si a eso además le sumas el postprocesado de imagen de Huawei, las fotos de tu papá serán la envidia entre sus amigos. Cuesta solo 300 euros, y viene con regalo, algo imposible de ver en otras marcas si tomas en cuenta estas especificaciones:

Pantalla LTPS IPS de 6,4″ con resolución Full HD+ (2310 x 1080).

(2310 x 1080). Procesador HiSilicon Kirin 810 con gráfica Mali-G52 MP6.

con gráfica Mali-G52 MP6. 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante NMCard.

Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4200 mAh con carga rápida de 40W .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, USB-C, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas y más…

Realme X2 Pro, el móvil ideal para los papás más exigentes

Tal como el Realme 5 marcó la pauta de la gama media en 2019, el Realme X2 Pro hizo lo propio en la gama alta. Con su Snapdragon 855+, su memoria RAM de hasta 12 GB, y un precio que no alcanza los 400 euros, el X2 Pro arrodilló a numerosos gigantes el año pasado.

Es un móvil perfecto si tu papá es un hombre exigente que requiere hacer trabajo pesado con su smartphone, o si le gusta jugar mucho. No hay aplicación que se le resista, y seguro que en dos o tres años tampoco, así que es una inversión a largo plazo genial. Su cámara principal de 64 MP es una delicia, así como su increíble carga rápida de 50W, pero hay más:

Pantalla Super AMOLED de 6,5″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), frecuencia de 90 HZ , HDR10+ y DCI-P3 100%.

(2400 x 1080), , HDR10+ y DCI-P3 100%. Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ con gráfica Adreno 640.

con gráfica Adreno 640. 6 / 8 / 12 GB de RAM y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento.

Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 50W .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Radio FM, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi Note 10 Pro, para los papás adictos a la fotografía móvil

Si el móvil anterior es el mejor para un papá jugón, el Mi Note 10 Pro es el mejor para un padre amante de la fotografía. Este móvil fue el primero en contar con el fabuloso sensor de 108 MP de Samsung, y con él se ganó un puesto entre los mejores de DxOmark, incluso por encima del costoso iPhone 11 Pro Max. Además, tiene cinco cámaras traseras, sí, cinco.

Es un móvil con unas especificaciones excelentes, y aunque algunas se quedan un poco atrás respecto al X2 Pro, pero no dejan de ser increíbles. Ejemplo de esto es su batería de 5260 mAh, la más alta de toda esta lista, y sus 256 GB de almacenamiento, que se codean con lo mejor de lo mejor. Es una opción a tomar muy en cuenta por apenas 490 euros, que seguro hará inmensamente feliz a tu papá. Este es su resumen:

Pantalla Super AMOLED de 6,47″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), HDR10 y DCI-P3.

(2340 x 1080), HDR10 y DCI-P3. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Cámara trasera quíntuple de 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP.

de 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 5260 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Radio FM, puerto infrarrojo, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Ahora que has visto la lista completa, seguro que has encontrado un móvil que se adapte a tu presupuesto, y que además será el regalo perfecto para papá este Día del Padre. No esperes demasiado, porque estos precios tan increíbles seguro se acaban rápido. Recuerda, todos tienen envío gratis, y su respectiva garantía de dos años.

¿Los vas a dejar ir? Tu padre espera, así que no lo decepciones.