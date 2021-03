Xiaomi comenzó este año por todo lo alto lanzando la duodécima versión de su capa de personalización, MIUI, que nos trajo un puñado de novedades interesantes. Y es que MIUI 12 llegó de la mano de un modo oscuro mejorado para todo el sistema, funciones de llamadas asistidas por IA, un modo Always-on Display dinámico, un renovado diseño visual, varios ajustes en las animaciones del sistema y correcciones de privacidad muy necesarias. A estas alturas, Xiaomi ya ha enviado la actualización a MIUI 12 a todos los móviles que entraron en la lista oficial de actualización.

Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de los Xiaomi que recibieron MIUI 12, lo hicieron permaneciendo en Android 10 o actualizando de Android 9 Pie a Android 10. Es decir, pese a que actualizaron a la última versión de MIUI, no recibieron la última versión de Android: Android 11. Por suerte, la marca china ya empezó a actualizar sus dispositivos con MIUI 12 a Android 11. Por ello, oportunamente aquí te traemos la lista de móviles Xiaomi que recibirán Android 11 y cuándo lo harán.

Lista oficial de móviles Xiaomi que ya pueden (o podrán) actualizar a Android 11 con MIUI 12

Los móviles Xiaomi (incluidos los modelos Mi, Redmi, POCO y Black Shark) que según la planificación de la compañía recibirán Android 11 tarde o temprano o ya lo recibieron a través de una actualización de MIUI 12, son los que te presentaremos a continuación. Abajo de cada uno te dejamos la fecha de cuándo se actualizará o si la actualización ya está disponible. Así que échale un ojo a la lista:

Xiaomi Mi 10 : Mi 10 estándar, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite y Mi 10 Youth Edition. Ya disponible.

: Mi 10 estándar, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite y Mi 10 Youth Edition. Xiaomi Mi 10T : Mi 10T estándar, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite. Ya disponible.

: Mi 10T estándar, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite. Xiaomi Mi Note 10 : Mi Note 10 estándar, Mi Note 10 Pro y Mi Note 10 Lite. Ya disponible.

: Mi Note 10 estándar, Mi Note 10 Pro y Mi Note 10 Lite. Xiaomi Mi 9 : Mi 9 estándar, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE y Mi 9 Lite. Ya disponible.

: Mi 9 estándar, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE y Mi 9 Lite. Xiaomi Mi 9T : Mi 9T estándar y Mi 9T Pro. Ya disponible.

: Mi 9T estándar y Mi 9T Pro. Xiaomi Mi A3 . Ya disponible.

. Redmi K30 : Redmi K30 estándar, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G y Redmi K30i 5G. Ya disponible.

: Redmi K30 estándar, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G y Redmi K30i 5G. Redmi K20 : Redmi K20 estándar y Redmi K20 Pro. Ya disponible.

: Redmi K20 estándar y Redmi K20 Pro. Redmi Note 9 : Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9 Pro Max. Se acaba de lanzar en Rusia, India e Indonesia. Lanzamiento inminente para el resto de regiones.

: Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9 Pro Max. Redmi 10X : Redmi 10X Pro y Redmi 10X 5G. Ya disponible.

: Redmi 10X Pro y Redmi 10X 5G. Redmi 9 : Redmi 9 estándar, Redmi 9C (POCO C3) y Redmi 9A. En algún momento de 2021.

: Redmi 9 estándar, Redmi 9C (POCO C3) y Redmi 9A. POCO F2 Pro . Ya disponible.

. POCO X2 . Ya disponible.

. POCO X3 NFC . Ya disponible.

. POCO M3 . En algún momento de 2021.

. POCO M2 Pro . En algún momento de 2021.

. Black Shark 2 /2 Pro / 3 / 3S / 3 Pro (con JoyUI basado en MIUI 12). Disponibles en beta para China.

(con JoyUI basado en MIUI 12).

Como verás, la mayoría de dispositivos ya tienen la actualización a Android 11 disponible para descargar. Pero ten en cuenta que algunos la tienen disponible de forma “estable beta”, lo que significa que no te aparecerá la actualización al buscarla, sino que debes descargarla en versión beta. Una app como MIUI 12 Downloader te será de ayuda para esto. Sin embargo, nosotros te recomendamos siempre esperar un poco más por la versión estable (que llega sola a tu dispositivo) porque funciona mejor y sin problemas.

De todas formas, aquí te dejamos un tutorial muy útil de cómo forzar la actualización de un Xiaomi con MIUI por si no consigues que el tuyo reciba Android 11 a pesar de estar en esta lista con estatus “ya disponible”.

En cuanto a los dispositivos cuya actualización llegará “en algún momento de 2021”, en realidad es muy posible que llegue en los próximos meses. Eso sí, los Redmi 9 que actualizaron hace poco a MIUI 12 con Android 10, se espera que actualicen a Android 11 en la segunda mitad del año.

Móviles Xiaomi que pueden actualizar a Android 11 de forma no oficial

Si estás decepcionado porque tu Xiaomi no apareció en la lista presentada anteriormente, tenemos buenas noticias para ti. Existen comunidades de desarrolladores que se dedican a actualizar las versiones de Android de los móviles que ya no reciben soporte de su fabricante. Los Xiaomi que han recibido Android 11 gracias a la comunidad son los siguientes:

Para el usuario promedio, actualizar la versión de Android por estos métodos no oficiales es un poco complicado. Así que te recomendamos informarte bien antes de intentar actualizar tu Xiaomi de forma no oficial. Por otra parte, vale la pena mencionar que hace poco surgió un rumor que indica que Xiaomi ya está trabajando para actualizar a Android 11 los Redmi Note 8 y Note 8 Pro, que no aparecen en ningún lista oficial de actualización a esta versión de Android.

En fin, si surge alguna otra noticia relacionada con la actualización de los Xiaomi a Android 11, aquí te informaremos.