Uno de los teléfonos más emblemáticos de la firma asiática, es el Xiaomi Mi 5. El gigante chino nos sorprendió cuando presentó este terminal, al ofrecer, una vez más, una excelente relación calidad precio. Pues, que sepas que ya se puede actualizar el Xiaomi Mi 5 a Android 11.

Y ojo, que no solo es este modelo el que podrá disfrutar de las ventajas de la última versión del sistema operativo de Google, sino que el Xiaomi Mi 5s y Mi 5s Plus también se unirán a la fiesta más adelante. Pero, teniendo en cuenta que estos tres móviles no están en el listado de teléfonos Xiaomi que se actualizarán a Android 11, ¿cómo puede ser?

Lineage OS al rescate: o cómo actualizar el Xiaomi Mi 5 a Android 11

Sí, cuatro años después de la presentación de los Xiaomi Mi 5 y Mi 5s, podrán disfrutar de la última versión del sistema operativo de Google. Y todo gracias al equipo de Lineage OS, que acaba de anunciar que se podrá instalar LineageOS 18.0 basado en Android 11.

Para ello, el conocido desarrollador de XDA Developers “bgcngm” ha explicado los pasos a seguir para poder actualizar el Xiaomi Mi 5 a Android 11 mediante LineageOS 18.0 en este post de XDA.

Destacar que esta ROM es bastante completa, por lo que prácticamente todo funciona. Eso sí, no se debe olvidar que es una versión en fase beta, por lo que si decides instalar LineageOS 18 en tu Xiaomi Mi 5, debes tener en cuenta que puedes sufrir algún que otro error puntual.

Además, aunque esta versión no es compatible con el Mi 5s ni el Mi 5s Plus, ya están trabajando en una nueva versión para que funcione con estos terminales. Por lo que, aunque son modelos que oficialmente ya no reciben actualizaciones, sí que podrán disfrutar de las ventajas de Android 11.

Recordemos que la última versión del sistema operativo para móviles de Google integra algunas mejoras destacables, como la posibilidad de dar permisos de un solo uso a aplicaciones.

Lo que sí debes tener en cuenta, es que si decides actualizar el Xiaomi Mi 5 a Android 11 instalando la ROM LineageOS 18.0, antes guarda toda la información de tu teléfono, ya que se perderá durante el proceso.