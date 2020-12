¿Sabes si tu móvil ya puede actualizar a MIUI 12? Las actualizaciones para móviles de Xiaomi y Poco siguen su curso y nosotros les seguimos la huella para mantenerte bien informado. Durante un par de meses hemos actualizado la lista de móviles Xiaomi que recibirán MIUI 12, así como aquellos Xiaomi que recibirán Android 11.

Ahora, gracias a una publicación oficial de la compañía vamos a hablar desde una óptica diferente. ¿Quieres saber si ya puedes actualizar tu móvil inmediatamente? Entonces chequea la lista oficial de móviles Xiaomi que han actualizado a MIUI 12, bien sea bajo Android 10 u 11.

Todos los Xiaomi que ya pueden actualizarse a MIUI 12

Aunque la lista de móviles Xiaomi que actualizarán a MIUI 12 con Android 11 es bastante amplia y recientemente se les sumaron los Redmi Note 8, lo cierto es que MIUI 12 no va casada con esta versión de Android únicamente.

La última actualización de la capa de personalización de Xiaomi también llegará a muchos móviles que se quedarán en Android 10. ¿Por qué? Porque la compañía quiere llevar todas las novedades de MIUI 12 a la mayor cantidad de usuarios posibles.

De esta manera, si todavía no recibes MIUI 12 en tu móvil te recomendamos chequear esta lista por dos razones. Primero, para verificar si la actualización ya está disponible para tu móvil; y segundo, para que revises por qué todavía no la has recibido e instalado. ¿Tu Xiaomi o Poco pueden actualizar a MIUI 12 ya? Si están en esta lista, sí:

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Lite.

Xiaomi Mi 9T Pro (Global) / Redmi K20 Pro (China).

Xiaomi Mi 9T (Global) / Redmi K20 (China).

Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9 SE.

Xiaomi Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 8 Lite.

Xiaomi Mi Note 10.

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi Mi MIX 2S.

Xiaomi Mi MIX 2.

Xiaomi Mi MAX 3.

Redmi Note 9 Pro Max.

Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9S.

Redmi Note 9.

Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8T.

Redmi Note 8.

Redmi Note 7 Pro.

Redmi Note 7S.

Redmi Note 7.

Redmi 9.

Poco F2 Pro.

Poco X2.

Poco F1.

¿Por qué tu Xiaomi no ha actualizado a MIUI 12? Solución

Si tu móvil está en la lista anterior y todavía no recibe la actualización, entonces es porque sucede algo con él. Puede que tengas desactivadas las actualizaciones automáticas y no lo hayas notado, pero tranquilo que ya te ayudamos a resolverlo. Para verificar si tienes desactivadas las actualizaciones automáticas deberás hacer lo siguiente:

Ve al menú de ajustes de tu Xiaomi. Entra a la sección “Acerca del teléfono”. Pincha sobre “Actualizaciones del sistema”. Abre los ajustes de actualización tocando el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Marca las siguientes opciones: “Descargar automáticamente” , para que tu móvil descargue la nueva ROM sin que tengas que pedírselo.

, para que tu móvil descargue la nueva ROM sin que tengas que pedírselo. “Instalar automáticamente” , para que MIUI se actualice solo durante la noche sin que tú tengas que dar la orden.

, para que MIUI se actualice solo durante la noche sin que tú tengas que dar la orden. “Recibir actualizaciones temprano”, es opcional activarla, pero te permite ser de los primeros en obtener las actualizaciones una vez están disponibles.

Con eso ya tendrás activadas las actualizaciones automáticas, pero falta algo más, ¿no? Lo que falta es solicitar la actualización para que puedas tener MIUI 12 en tu Xiaomi. ¿Cómo lo haces? Así:

Ve al menú de ajustes de tu Xiaomi. Entra a la sección “Acerca del teléfono”. Pincha sobre “Actualizaciones del sistema”. Toca el botón “Comprobar actualizaciones”.

Al hacerlo, tu móvil se conectará con los servidores de Xiaomi para solicitar la actualización, y como ya está disponible entonces debería permitir la descarga. Baja la actualización, luego instala y listo, ¡a disfrutar MIUI 12!