Elon Musk tiene una idea absurda para X Twitter que no le gusta a Apple

Es increíble la cantidad de decisiones polémicas que ha tomado Elon Musk desde que compró Twitter. En estos diez meses, el magnate sudafricano hizo que la insignia de verificado sea de pago, lanzó la suscripción Twitter Blue que provocó un montón de casos de suplantación de identidad, propuso una subasta de nombres de usuario, permitió el regreso de la propaganda política y bloqueó los clientes de terceros.

Además, el mes pasado lo inauguró con un límite de tweets que recibió tantas críticas que tuvo que ser eliminado en cuestión de días. No conforme con esto, cerró con broche de oro el mes de julio cambiando el logo y nombre de Twitter por una X. Y no pasaron ni quince días desde el rebranding de la red social, cuando surgió la polémica de que la plataforma estaba haciendo cargar más lento a las webs con las que Musk se ha peleado.

Por todo esto, no nos sorprende para nada que ahora Elon Musk esté proponiendo eliminar la función de bloquear usuarios en X (Twitter). Afortunadamente, parece que esta será otra de las ideas en las que el magnate sudafricano tendrá que echar marcha atrás… ¿Por qué? Porque sí lo hace, se arriesgaría a desaparecer de la tienda de aplicaciones de Apple.

Elon Musk sugirió recientemente a través de su cuenta de X (Twitter) que «el bloqueo de usuarios se eliminará como una característica de la plataforma, excepto para los MD» dado que para él esta función «no tiene sentido». Esto rápidamente generó una respuesta en contra por parte de los usuarios de la red social. Muchos de ellos alegando que esto puede favorecer el acoso y el spam, dos problemas que solo se pueden combatir con la función de bloquear usuarios.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023