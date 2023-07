Julio no empezó con buen pie para los usuarios de Twitter. Desde tempranas horas del 1 de julio, millones de usuarios alrededor del mundo han informado que les está apareciendo el error «Cuota límite excedida en Twitter», que les impide seguir navegando en esta red social.

Muchos no saben a qué se debe, pero Twitter lleva ardiendo mucho tiempo ante un nuevo cambio totalmente inesperado del polémico Elon Musk. ¿Quieres saber de qué se trata esta nueva política? Te contamos qué significa «Cuota límite excedida en Twitter» y qué hacer para solucionarlo.

Ahora solo podrás ver cierta cantidad de publicaciones al día en Twitter

Desde el lanzamiento de Twitter Blue se sabe que los usuarios que se suscribiesen a este servicio recibirían funcionalidades exclusivas. Mientras, el resto podría seguir disfrutando de Twitter con las funcionalidades de siempre. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Elon Musk ahora comenzase a limitar funcionalidades de Twitter a todos por igual.

En un movimiento que raya en lo absurdo, Musk notificó que Twitter ahora tendrá límites de visualizaciones diarios. Dicho de otra manera, solamente podrás ver cierta cantidad de tweets al día, incluyendo publicaciones individuales y propias, respuestas y hasta hilos. Una vez que superes tu límite diario, recibirás el error «Cuota límite excedida en Twitter» y tendrás que esperar al día siguiente para poder usar la plataforma nuevamente.

Esto básicamente convierte a Twitter en una app de pago de forma indirecta. ¿La razón? Resulta que tendrás más o menos publicaciones disponibles al día dependiendo de cómo sea tu cuenta. ¿Cuáles son los límites? Originalmente, estos:

Cuentas verificadas (con Twitter Blue) : podrán ver hasta 6000 tweets al día.

: podrán ver hasta 6000 tweets al día. Usuarios no verificados (sin Twitter Blue) : podrán ver hasta 600 tweets al día.

: podrán ver hasta 600 tweets al día. Cuentas recién creadas y sin verificar: hasta 300 tweets al día.

Si te das cuenta, un usuario común y corriente podrá ver diez veces menos publicaciones al día que uno con Twitter Blue. Es decir, un usuario gratis básicamente estará recibiendo una versión de prueba de Twitter. De ahora en adelante, si quieres disfrutar la «experiencia completa» de Twitter tendrás que pasar por caja (y ni así).

Aparte, y como cosa extraña desde que Musk compró la compañía, no hay información sobre qué condiciones deben cumplirse para que una cuenta recién creada pase a ser un usuario normal y aumente su límite diario.

Actualización al 01 de julio a las 23:00 horas:

Ante las quejas masivas de los usuarios, Musk autorizó que se incrementara el límite de publicaciones diarias a cada tipo de usuario. Primero subió a 8000, 800 y 400, pero ahora la cosa queda así (si es que no vuelve a cambiar):

Cuentas verificadas (con Twitter Blue) : podrán ver hasta 10000 tweets al día.

: podrán ver hasta 10000 tweets al día. Usuarios no verificados (sin Twitter Blue) : podrán ver hasta 1000 tweets al día.

: podrán ver hasta 1000 tweets al día. Cuentas recién creadas y sin verificar: hasta 500 tweets al día.

Musk limitó las publicaciones en Twitter para «evitar la masiva extracción de datos»

Ahora bien, hablemos un poco sobre el argumento de Musk. Según el multimillonario, la decisión de limitar las visualizaciones pretende «evitar la masiva extracción de datos de Twitter». La medida al parecer será temporal, pero ¿a qué se refiere Musk con esto?

Una vez más, no hay nada especialmente claro al respecto, solo suposiciones. Sin embargo, en los últimos meses Musk ha denunciado que hay empresas utilizando datos de Twitter sin permiso para entrenar herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Aunque no es la única, una de las señaladas directamente fue Microsoft, que estaría infringiendo varios acuerdos de uso de datos de la plataforma.

Es de destacar que Twitter no está en contra de usar algunos datos para entrenar modelos de IA, pero para todo hay límites. Aparte, a Musk y compañía lo que más les preocupa es cómo se están utilizando esos datos. Volviendo al tema con Microsoft, los de Redmond han sido acusados de compartir información de Twitter con agencias gubernamentales sin autorización. Todavía no hay una disputa legal al respecto, pero no nos sorprendería que suceda en breve.

Además de esto, también es probable que la medida se esté tomando para limitar a los bots de respuestas basados en IA (como ReplyGPT y DrawThisTweet). Si usas Twitter con frecuencia, seguramente hayas notado que en las últimas semanas las publicaciones se están llenando de respuestas de este tipo de bots. Hay cuentas que básicamente se dedican solo a llamar a estos bots, haciendo que las interacciones y respuestas basura se multipliquen como conejos.

En las próximas horas veremos si esto es así o si hay otras razones. Lo que sí sabemos, es que mientras esa «extracción masiva de datos» no sea controlada, los usuarios terminaremos pagando las consecuencias.

¿Qué hacer para evitar el mensaje «Cuota límite excedida en Twitter»?

Para cerrar este artículo queda una sola cosa por hablar: ¿qué puedes hacer para evitar este molesto mensaje? ¿Qué puedes hacer para aumentar tu límite diario de publicaciones en Twitter?

Nos gustaría decirte que hay otros métodos para hacerlo, pero lo cierto es que solo puedes hacer una cosa: pagar una suscripción a Twitter Blue. Al hacerlo tendrás un límite 10 veces mayor que con una cuenta gratis.

¿Molesto? Seguramente sí, porque básicamente te estarían obligando. No obstante (y como consuelo), al menos recibirás algunas funcionalidades exclusivas.