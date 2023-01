Las cosas dentro de Twitter no paran de cambiar desde que Elon Musk tomase el timón el año pasado. En menos de un trimestre, la compañía modificó las insignias de verificación, anunció que volvería la propaganda política, cambiaron el feed para dividirlo en dos y hasta bloquearon a los clientes de terceros.

Ahora, la compañía está pensando en hacer una nueva modificación a su servicio prémium. ¿De qué va? Al parecer, Twitter Blue pronto tendrá una suscripción libre de anuncios, que obviamente será más cara.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks.

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023