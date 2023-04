DrawThisTweet el bot de Twitter que genera imágenes de tweets

A pesar de lo que había anunciado Elon Musk tras hacerse con Twitter, los bots siguen diciendo “presente” dentro de esta red social. Tanto es así que se ha dado a conocer un nuevo bot que tiene la capacidad de generar imágenes basándose en cualquier tweet que haya sido publicado dentro de Twitter.

Bajo el nombre de “DrawThisTweet”, la cuenta llamada “I’m just an IA Image Bot” posee la capacidad de realizar dibujos con tan solo mencionarlo dentro de las respuestas de cualquier tipo de tweet.

Según lo que hemos podido comprobar, este bot tiene acceso a Midjourney, por lo que todas sus creaciones son realizadas por dicha inteligencia artificial. Así mismo, no posee ningún tipo de limitación, ¿qué quiere decir esto? Que se lo puede utilizar las veces que se necesite.

¿Cómo funciona DrawThisTweet?

Si observamos en detalle las instrucciones que indica el creador de este bot, podemos darnos cuenta de que no hace falta ser un experto en la materia para poder utilizar esta IA. En pocas palabras, solo se debe mencionar la cuenta de este bot para que el mismo “haga su magia”.

¿Quieres que esta IA genere imágenes de algún tweet en concreto? Si tu respuesta es “sí”; lo único que deberás hacer es mencionarlo en los comentarios del tweet en cuestión. Para ello, deberás escribir lo siguiente: “@DrawThisTweet” (sin las comillas).

Una vez que la mención haya sido publicada en los comentarios del tweet, el bot empezará a generar imágenes basándose en lo que se ha escrito dentro de ese tweet. Vale añadir que hay ocasiones en donde los resultados pueden llegar a tardar más de 30 minutos en mostrarse, todo dependerá de la cantidad de usuarios que estén utilizando el bot (deberás respetar la cola de espera).

Por último, pero no por eso menos importante, de momento el bot no reconoce ningún prompt, ¿qué quiere decir esto? Que no le podrás dar indicaciones de ningún tipo, ya que solo genera imágenes basándose en el tweet en el que ha sido mencionado.