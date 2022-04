Sí, a pesar de que hace un par de meses se comentaba que Elon Musk quería crear una red social, parece que ha preferido comprar una. De hecho, la compra de Twitter por parte de Elon Musk ya es una realidad, pero, ¿qué cambios hará el CEO de Tesla en la red social del pajarito azul?

Elon Musk es una de las personas más influyentes en Twitter hasta el punto de arruinar la reputación de una app con un simple tweet. Toma en cuenta que Twitter ya estaba trabajando en algunas funciones nuevas como la función llamada «artículos» y su sección exclusiva para podcasts.

Por otro lado, debes saber que antes de comprar Twitter, Elon Musk había criticado varias cosas de la app. Entonces, las críticas de Elon Musk hacia Twitter te pueden dar una idea de los cambios que hará en la red social.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022