Hace apenas unos días, Twitter confirmó que pronto permitirá editar tweets dentro de la red social. El cambio no llegará a todos los usuarios de buenas a primeras, sino que será una implementación progresiva.

Sin embargo, el hecho de que finalmente se lance una de las características más demandada por los usuarios es un gran avance, aunque tendrá truco: sí, podrás editar tus tweets, pero se guardará un historial de cambios.

La edición de tweets es una novedad fantástica dentro de la red social, pues permitirá corregir errores de redacción, ortografía y sintaxis que puedan afectar la interpretación o estilo de un tweet. Sin embargo, también tiene una contrapartida enorme por mal uso: la manipulación de las conversaciones si se reescriben los tweets originales. Los desarrolladores de Twitter saben bien que este par de situaciones existen, así que optarán por una solución que pueda mantener felices a todos (y sin riesgos).

Lo que hará Twitter es guardar un historial con todos los cambios que se hayan hecho a algún tweet. Para ello, cada modificación será interpretada por la plataforma como un nuevo tweet con su propia ID única, que vendrá a reemplazar al original. Mientras, el tweet original no cambiará y mantendrá su misma ID, pudiendo acceder a él en cualquier momento desde el historial o con el enlace directo, aunque no sea públicamente visible en el feed de los usuarios.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022