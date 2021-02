Para muchos, pareciera que todo lo que Elon Musk toca se vuelve oro. O por el contrario, si no está de acuerdo con algo, su opinión influye tremendamente en millones de usuarios.

Pasó recientemente con la aplicación Signal y ahora se repite con Clubhouse en Android, solo que no de la forma que esperaríamos.

Haciendo memoria, luego de que Musk anunciase a través de su cuenta en Twitter que se cambiaría a Signal, millones de usuarios comenzaron a migrar a esta aplicación de mensajería.

Este fenómeno se repitió hace un par de días, ahora con la cada vez más popular aplicación Clubhouse, solo que en esta ocasión muchos no sabían que Clubhouse no está disponible en Android. Por los momentos, solo está disponible en iOS.

Just want to give a huge shoutout to all of the people in the @clubhouse community who have been helping us out by jumping in to correct people that are confused by another app with the same name.

We very much appreciate all of you and your help as we work through this. 🙏

— Kurt Schrader (@kurt) February 1, 2021