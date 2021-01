¿Qué tan cómodo te sientes sabiendo que ahora, para poder seguir usando WhatsApp, debes aceptar que esta app comparta tus datos personales con Facebook? Seguramente no muy cómodo. Y si ese es el caso, no eres el único. De hecho, al rededor del mundo cientos de miles de personas han comenzado a preguntarse lo mismo. Pero, ¿realmente existe una aplicación de mensajería que respete nuestra privacidad?

Sí, y según el mismo Elon Musk, fundador de PayPal, SpaceX y Neuralink, esta opción es la aplicación Signal. Pero de la experiencia con Telegram hemos aprendido que, el que una aplicación sea mejor que otra no le garantiza el éxito rotunda. Entonces, ¿qué hace la diferencia en este caso?, ¿qué puede ofrecernos Signal que no tengan las demás aplicaciones?

¿Qué hace a Signal diferente de WhatsApp?

Los eventos recientes han hecho que se cree un descontento generalizado, mismo que parece estar siendo capitalizado por Signal. La razón es clara, el modelo empresarial de Facebook vive a través de los datos, de tus datos y los de otros millones de personas. En cambio, Signal es una organización que está estructurada de otra forma, una en la que la privacidad de tus datos es la máxima prioridad.

Signal es parte de un proyecto de código libre

Los inicios de Signal remontan hasta hace 11 años atrás, en 2010 una compañía conocida como Whisper Systems lanzó dos aplicaciones para Android: TextSecure y RedPhone. Luego, en 2011 esta compañía fue comprada por Twitter, y Twitter decidió lanzar ambas aplicaciones gratis y de código libre.

Más tarde, en 2013 uno de los fundadores de Whisper Systems, Moxie Marlinspike se separó de Twitter, creando una nueva empresa: Open Whisper Systems, en la que se dedicó junto a su equipo a seguir desarrollando tanto a TextSecure como a RedPhone. Pasado un año, ambas apps convergieron en lo que actualmente conocemos como Signal. En 2018, Moxie Marlinspike junto a Brian Acton, uno de los antiguos cofundadores de WhatsApp, decidieron crear la Fundación Signal, con la que esperaban mantener el proyecto en pie, sin dejar de ser open-source.

Es importante saber esto porque nos ayuda a estar más seguro de que, efectivamente, esta aplicación está desarrollada bajo un modelo muy diferente al de Facebook, uno sin fines de lucro, el cual se mantiene a través de donaciones y que por lo mismo no necesita vender los datos de sus usuarios.

Ventajas más importantes de Signal

Para garantizar la privacidad de los chats, Signal ha desarrollado su propio protocolo de encriptación de extremo a extremo entre la señal de comunicación de los usuarios. Este protocolo engloba los textos, mensajes de voz, fotos, vídeos, grupos de chat, llamadas de voz, videollamadas y es compatible con las plataformas de iOS, Android, Windows, Mac y Linux.

Además, según sus representantes la metadata en los mensajes está protegida, por lo que el chat solo podrá ser visto por la persona con la que mantienes la sesión.

No todo es perfecto en Signal pero va mejorando

Hasta ahora nos hemos enfocado solo en el tema de seguridad, no es para menos, ¿pero qué hay con todo lo demás? Como hemos visto con WhatsApp, para ser verdaderamente competitiva en la actualidad, Signal debe ser capaz de hacer más que solo mandar y recibir mensajes instantáneamente.

Bueno, en vista del crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos días, el equipo de Signal está puesto manos a la obra para acelerar el desarrollo e inclusión de más funciones en la app, lo que no quiere decir que esté corta de estas. De hecho, a pesar de ser poco conocida hasta ahora, Signal es una aplicación de mensajería bastante completa.

Pero, es importante saber que el incluir nuevas funciones en esta app es una tarea un poco más compleja de lo habitual, debido a que antes de ello, deben garantizar la encriptación de cada nueva función.

¿Aún no has probado Signal, qué estás esperando?

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

No exageramos al decir que Signal está creciendo rápidamente y seguro en muy poco tiempo terminará siendo una alternativa real a WhatsApp. Mientras esto se materializa, no pierdas tiempo y sé uno de los primeros en probar esta app, protege tus datos y sé parte del cambio, si así lo deseas. Para ello, aquí abajo te dejamos el enlace de descarga en Google Play:

Protege tu privacidad, en WhatsApp y en cualquier otra red social

Dicho todo lo anterior, no podemos terminar sin darte un consejo que te servirá para este y muchos otros casos. Actualmente, estamos viviendo una era donde los datos lo son todo, y el que los maneje tendrá conocimiento y una clara ventaja sobre los demás.

Y no, no estamos exagerando. Cada interacción que vayas haciendo son datos que vas creando y que las empresas pueden usar para uso propio y/o comercial. Con ellos pueden conocer el comportamiento de un mercado en particular. Y esto solo por decir uno de los usos más comunes y sanos que podrían darle.

¿Te preocupa? Seguramente, aunque tampoco estamos hablando de caer en la paranoia. Pero, al mismo tiempo te recomendamos que seas muy cuidadoso con la información personal que compartes, ya sea en WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otro medio.