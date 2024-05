Si estás aquí es porque de seguro te estás planteando probar Magis TV, pero no sabes cuál usar, si la versión de pago o la gratuita. Pues bien, hemos probado ambas versiones y a continuación te explicaremos cuáles son las diferencias entre Magis TV de pago y el Magis TV gratis.

Magis TV gratis vs. Magis TV de pago, ¿cuál es la diferencia?

Lo primero que tienes que saber es que ninguna de las dos versiones son legales. Y es que ambas distribuyen de manera ilegal contenido protegido por derecho de autor. Además, otra cosa que tienes que saber es que no son las mismas aplicaciones, aunque tienen el mismo nombre.

Y es que, el Magis TV oficial no tiene una versión gratuita, siempre ha sido una app que funciona como un servicio de suscripción. Puedes obtener una prueba gratuita pero solo a través de uno de sus agentes de venta. La versión gratuita es una app que copió la imagen de Magis TV con fines no bien esclarecidos.

Teniendo todo esto en cuenta, a continuación te dejamos algunas de las diferencias y similitudes de Magis TV (Gratis) y Magis TV (Pago) que hemos encontrado al probar ambas versiones:

Especificaciones Magis TV (Gratis) Magis TV (Pago) Soporte Desconocido. Garantizado. Legalidad Ambas no operan en la legalidad, ya que distribuyen contenido protegido por derecho de autor sin autorización. Rendimiento Suele ser más lento al cargar canales de TV en vivo y contenido VOD. Suele ser más rápido, carga al instante los canales de TV en vivo y el contenido VOD. Estabilidad Conexión menos estable, suele tener pequeñas interrupciones al reproducir el contenido. Conexión más estable, aunque puede presentar pequeñas interrupciones en horas pico. Contenido Contenido muy similar, más de 1000 canales de TV en vivo y más de 80000 películas, series, especiales y documentales. Precio Gratis. 9 $ / mes. Lee también: Cuál comprar entre el Chromecast con Google TV 4K y el Xiaomi TV Box S 2nd Gen

¿Cuál recomiendan usar Magis TV gratis o Magis TV de pago?

Como te pudiste dar cuenta en la tabla comparativa anterior, Magis TV de pago es más estable, rápido y tiene soporte. Esto debido a que, al tener un equipo trabajando detrás de este sistema de suscripción, es probable que estén usando servidores privados para garantizar una mejor calidad de conexión. Además, tienen servicio de atención al cliente.

Por su parte, el Magis TV gratis es un poco más lento e inestable, pero no tienes que pagar por usarlo. El problema es que al no saber quién está detrás de esta versión, su soporte no está garantizado. Tampoco sabemos que tan seguro es usarla, ya que, al no haber un fin monetario en ella, su verdadero propósito es desconocido.

Y tú… ¿Con cuál de estas dos versiones de Magis TV te quedas?