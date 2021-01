Lo que empezó siendo una especie de luz para GameStop resulta que era una artimaña de algunos usuarios del foro Reddit, los cuales formaron un grupo para combatir a los grandes de Wall Street (Wallstreetbets).

Para ello, provocaron un Short Squeeze que no es más que hacer saltar por los aires todos los cortos que estaban hechos contra la acción de Gamestop, una cadena de videojuegos que lleva tiempo cerca de la banca rota. Si no estás familiarizado con la bolsa te lo resumo: el pueblo se unió para desplumar ciertos fondos de Wall Street y consiguió que una empresa que estaba en la quiebra valiera de la noche a la mañana, muchos millones de dólares.

Algunos brokers como Robinhood han bloqueado la compra de algunas acciones, además de la de GME

A raíz de esto, no vamos a entrar en política, los organismos de Estados Unidos han tenido que intervenir e intentar desviar la atención de esa iniciativa, pues la cual había masacrado una gran parte de capital de algunos fondos como Melvin Capital. Este fondo ha perdido más de un 30% de capital en esta “operación”.

Podríamos explicar durante horas cómo funciona esto, pero seguramente habrás llegado hasta aquí porque estás intentando comprar acciones de GameStop, AMC, BlackBerry o Nokia en tu broker Robinhood.

Pues bien, debido a la alta volatilidad de estas acciones, muchos brokers han decidido bloquear la capacidad de operar con ellas. Si intentas comprar estas acciones recibirás el mensaje: “You can close out your position in this stock, but you cannot purchase additional shares.“. Es decir, que puedes cerrar tu posición en esta acción, pero no puedes comprar más acciones.

La lista completa de todos los activos que no se pueden negociar os la dejamos a continuación:

$AMC

$BB

$BBBY

$EXPR

$GME

$KOSS

$NAKD

$NOK

La mayoría de los inversores minoristas no están contentos con esta decisión, y es que precisamente ha sido el broker Robinhood el cual se ha hecho famoso dando la posibilidad al “pueblo” de comprar acciones de una forma muy económica. Sin embargo, este movimiento parece justo lo contrario.

Aún así, desde nuestro punto de vista, Robinhood quizás esté haciendo un gran favor a muchos pequeños inversores porque en el juego de la silla siempre habrá alguno que se quedará sin ella y cuando una acción sube como un cohete, también puede retroceder en un período de tiempo que no deje lugar a reacción por parte de los inversores. Este cuento va a terminar mal, y estamos seguros de que muchos pequeños inversores también se arrepentirán de haber invertido en este tipo de activos tan peligrosos.