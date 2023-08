Una de las primeras veces en las que se rumoró que Elon Musk podría hacerse con Twitter fue cuando el magnate sudafricano criticó públicamente a la red social tildándola de ir en contra de la libertad de expresión. Siete meses después de esta polémica, Musk compró oficialmente Twitter y prometió (entre otras cosas) que sería una plataforma en la que todos pueden expresarse sin ningún tipo de restricciones.

¿Ha cumplido con esta promesa? Pues todo parece indicar que no. La red social (que ahora se llama «X») está interfiriendo con los enlaces de los sitios webs con los que Elon Musk se ha peleado. Así es, X (Twitter) está ralentizando el acceso a páginas que no son del agrado de su dueño. A continuación, te contamos cuáles son estas webs.

X (Twitter) castiga a los sitios web con los que Musk se ha enemistado haciéndolas cargar más lento

El medio The Washington Post ha detectado que X (Twitter) ha establecido un retraso de 5 segundos en los enlaces que dirijan a las webs de The New York Times, Mastodon, Bluesky, Threads (Instagram) y Substack. Esto, aunque parezca poco, es un retardo importante que puede ocasionar que muchas personas decidan no acceder a estas páginas por lo lento que cargan. Además, el tráfico de estos portales provenientes de la plataforma de Musk disminuirá notablemente con este nuevo retraso.

¿Qué ha dicho X (Twitter) respecto a esto? Pues nada. El medio Engadget ha recogido las declaraciones de The New York Times y de los fundadores de Substack y ambos concuerdan en que no han recibido una respuesta sobre este retraso cuando se intentaron comunicar con la plataforma, lo cual ya se ha vuelto costumbre desde la llegada del magnate sudafricano. Y tú… ¿Crees que había más libertad de expresión en Twitter (X) antes de la llegada de Elon Musk?