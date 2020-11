Las redes sociales han sido una de las grandes protagonistas de las últimas elecciones de Estados Unidos. Especialmente por unos tweets de Donald Trump, que aparecieron etiquetados por incluir información potencialmente engañosa. Y Twitter se ha tomado muy en serio este problema.

Finalmente, tras la victoria de Biden, algunas marcas estarán muy contentas con el cambio de gobierno. Especialmente Huawei, que ha tenido que vender su filial Honor por culpa del veto de Estados Unidos. Pero lo que está claro, es que Twitter quiere seguir luchando contra las fake news.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020