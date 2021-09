Si estás intentando entrar en tu cuenta de Tinder y aparece el siguiente mensaje: “¡Caray! No se pudo cargar la ubicación. Verifica tu conexión a Internet [Código meta: 5009]”, no deberías darle demasiada importancia, pues tu conexión a Internet está bien, como así también los permisos que le has otorgado a la aplicación.

Lo que está pasando es que Tinder está caído a nivel global, ¿qué quiere decir esto? Que nadie puede ingresar en la aplicación de citas en estos momentos (se espera que se solucione con el correr de las horas).