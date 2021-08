El Android para relojes, formalmente conocido como Wear OS, ha llegado a su versión 3.0. De momento, los únicos relojes que tienen Wear OS 3.0 son los Galaxy Watch 4. Sin embargo, se espera que esta nueva versión de Wear OS llegue a más smartwatches. Algunos la traerán de fábrica y otros la recibirán con una actualización. Eso sí, también hay muchos otros que no son elegibles para dar el salto.

Si tienes un smartwatch con Wear OS y quieres saber si se actualizará a la versión 3.0, mira la lista de relojes que recibirán Wear OS 3.0 que te mostraremos a continuación. Y si estás pensando en comprar un nuevo smartwatch pronto, también te recomendamos echarle un ojo a los modelos de la lista para que tomes la mejor decisión.

Estos smartwatches actualizarán a Wear OS 3 (o lo traerán de fábrica)

Los relojes inteligentes con Wear OS 2.0 cuyos fabricantes han confirmado que se actualizarán a Wear OS 3.0 son los siguientes:

Lastimosamente, eso es todo. Si tienes uno de estos smartwatches, tendrás que esperar bastante para usar Wear OS 3.0, ya que la actualización no comenzará a llegar hasta mediados de 2022 como muy pronto. Y lo peor es que para instalar la actualización sí o sí debes reiniciar de fábrica el reloj (se borrará todo lo que has guardado en él).

La buena noticia es que se ha confirmado que los siguientes smartwatches vendrán de fábrica con Wear OS:

Futuros relojes TicWatch

Futuros relojes Fossil (como el Fossil Gen 6)

Otros fabricantes no han confirmado que usarán Wear OS 3.0 en sus próximos relojes, aunque se espera que lo hagan. Por ejemplo, es muy probable que los siguientes smartwatches que Samsung lance vengan con esta renovada plataforma.

Los smartwatches que se quedan en Wear OS 2.0 recibirán algunas novedades de Wear OS 3.0

En definitiva, si quieres probar Wear OS 3.0 ahora mismo, tu única opción es el Galaxy Watch 4 que lo usa mediante la capa One UI Watch. Y es que, si tienes un smartwatch que no ha sido mencionado en las listas anteriores, eso quiere decir que no recibirá Wear OS 3.0. Sin embargo, es posible que reciba algunas mejoras de esta nueva versión pese a no dar el salto.

Google recientemente confirmó que estas 5 novedades de Wear OS 3.0 llegarán a la generación pasada:

La posibilidad de responder mensajes desde la app “Mensajes de Google” sin tener que usar el móvil.

desde la app “Mensajes de Google” sin tener que usar el móvil. Nueva interfaz que permitirá escribir más fácil en el reloj desde la muñeca.

que permitirá escribir más fácil en el reloj desde la muñeca. Se añadirán los Tiles que son como widgets para la pantalla de inicio del smartwatch que dan acceso rápido a contenido y controles. Habrá Tiles para Strava, Calm y Spotify.

que son como widgets para la pantalla de inicio del smartwatch que dan acceso rápido a contenido y controles. Spotify te permitirá reproducir música en tu reloj sin conexión (podrás descargar las canciones y guardarlas en tu smartwatch).

Google Pay se podrá usar en más países (ya estaba disponible en España): Bélgica, Brasil, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovaquia, Suecia, Taiwán, Ucrania, y Emiratos Árabes Unidos.

Así que, aunque tu reloj se quede en Wear OS 2.0, al menos podrás disfrutar de todas estas novedades que deberían llegar pronto a través de una actualización.

Fuente | Android Authority