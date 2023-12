Si esperabas un reloj Fossil Gen 7 con Wear OS, puede que no tengas suerte. Fuentes cercanas a Fossil, o que han hablado con el personal de Fossil, han dicho a varios medios que la compañía no tiene previsto lanzar más smartwatches basados en Wear OS. Esto significa que el reloj Fossil Gen 7, el sucesor del Fossil Gen 6, no está en desarrollo.

Esta noticia no es muy sorprendente, teniendo en cuenta la falta de actividad de Fossil en el espacio Wear OS. El último reloj Fossil Gen 6 salió hace dos años y no hubo señales de un reloj Fossil Gen 7 este verano, que suele ser cuando Fossil lanza nuevos modelos. Además, no ha habido filtraciones ni rumores sobre el smartwatch, algo inusual en una marca tan popular.

¿Qué pasará con los smartwatches Fossil?

No hay que olvidar que, a principios de 2023, supimos que Fossil estaba trabajando para que sus smartwatches se actualicen cada tres meses. Por tanto, resulta contradictorio que ahora se rumoree que la marca abandona Wear OS, el mejor sistema operativo para relojes conectados a dispositivos Android.

Se dice que un indicio de que Fossil se está alejando de Wear OS es el descuento masivo en su reloj Fossil Gen 6, que ahora se vende por más de la mitad en el sitio web oficial de la marca. Esta podría ser una forma de deshacerse del stock restante.

La razón detrás de la decisión de Fossil de abandonar Wear OS no está clara, así como qué tipo de software impulsará sus futuros smartwatches. Lo único que sabemos, según rumores que llegan desde Reddit, es que la marca estaba esperando nuevos procesadores de Qualcomm para Wear OS, pero no ha habido noticias de que estén desarrollando un nuevo chipset para estos dispositivos.

Esto podría haber hecho que la empresa tome la decisión de abandonar Wear OS para apostar por un software de desarrollo propio que les permita trabajar a su ritmo. Eso sí, solo estamos especulando, pues la empresa realmente no se ha pronunciado al respecto.

