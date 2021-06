Mobvoi acaba de renovar su catálogo con un nuevo smartwatch: el TicWatch E3. Este reloj destaca por tener un gran procesador y funciones muy útiles. ¿Lo mejor de todo? Pues que el TicWatch E3 apenas cuesta apenas unos 200 €. Es por eso que el smartwatch logra una buena calidad precio, así que es una opción que no puedes dejar pasar.

¿Quieres saber más de este reloj de Mobvoi? Entonces quédate, porque aquí vas a conocer todas las especificaciones del TicWatch E3.

Características del TicWatch E3

A continuación puedes ver la ficha técnica del TicWatch E3.

Características TicWatch E3 Dimensiones y peso 44 x 47 x 12,6 mm. 32 gramos sin correa. Fabricado en policarbonato y fibra de vidrio. Pantalla 1,3″ con panel táctil LCD, resolución de 360 x 360 píxeles y cristal 2.5D. Procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100. RAM 1 GB. Almacenamiento 8 GB. Funciones principales Medición del ritmo cardíaco, monitorización del oxígeno en sangre, seguimiento del sueño, monitorización del estrés y 20 modos deportivos. Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca y SpO2. Conexiones y extras GPS + GLONASS + Beidou, Bluetooth 5.0, NFC, WiFi 5, altavoz y micrófono. Certificación IP68. Batería 380 mAh con autonomía de hasta 2 días (según el fabricante). Sistema operativo Wear OS.

Al TicWatch E3 no le falta potencia gracias a su Snapdragon Wear 4100

Lo primero que te va a llamar la atención de este smartwatch es su procesador. El TicWatch E3 monta un Snapdragon Wear 4100, uno de los mejores chips para wearables. De hecho, ya vimos este SoC en el TicWatch Pro 3 y ofreció un rendimiento de primer nivel.

De igual forma, el TicWatch E3 tiene una buena cantidad de memoria RAM y de almacenamiento interno (1 GB de RAM + 8 GB de almacenamiento interno). Así que este reloj va a ofrecer un gran potencia y un uso muy fluido.

Eso sí, no hay que pasar por alto que el reloj monta un panel LCD en vez de contar con tecnología AMOLED, un detalle que sí ofrecen, por ejemplo, el OnePlus Watch y el Meizu Watch. No obstante, el TicWatch E3 compensa esto con el buen tamaño de su pantalla. Por ello, pese a que no es el mejor panel del mercado, te va a ayudar a exprimir al máximo el reloj.

Sensores ideales para hacer deporte y gran autonomía

Por otra parte, el TicWatch E3 registra tu actividad física gracias a la gran cantidad de sensores que ofrece. Uno de los más destacables es el SpO2, un sensor con el que puedes medir tu saturación de oxígeno en sangre y que no debe faltar en los smartwatches de 2021 (hasta la propia Mi Band 6 tiene el suyo).

Y de funciones deportivas el TicWatch E3 tampoco se queda corto. La app TicExercise que integra Mobvoi en el reloj ofrece más de 20 modos deportivos. Súmale a esto que el smartwatch puede registrar el estrés, la calidad de tu sueño y el ritmo cardíaco.

A su vez, con el TicWatch E3 vas a poder hacer pagos con Google Pay. ¿Cómo logra esto el reloj de Mobvoi? Pues gracias a su NFC y sistema operativo Wear OS.

Y el reloj no te va a dejar tirado durante tus rutinas de entrenamiento, ya que la marca promete que el TicWatch E3 alcanzará una autonomía de hasta 48 horas.

Por último, el TicWatch E3 también tiene dimensiones cómodas para acompañarte al hacer deporte. El peso y el grosor del reloj hacen que sea un wearable perfecto para las personas con muñecas pequeñas. Y pese a que el diseño del smartwatch es algo discreto, no va a desentonar en tus outfits más casuales.

En suma, el TicWatch E3 es muy completo por donde lo cojas y no te decepcionará.

Precio y disponibilidad del TicWatch E3

El reloj está disponible en 3 colores: negro, azul y amarillo. En cuanto al precio, el TicWatch 3 no supera los 200 € en Amazon. ¿Te interesa este smartwatch? Pues puedes comprarlo con el botón que te dejamos a continuación.

Y tú, ¿qué piensas del TicWatch E3? ¿Te gustan las especificaciones de este reloj?