Meizu está de vuelta en el mercado de los smartwatches. Tras lanzar su primer reloj inteligente (el Meizu Mix) hace 5 años atrás, la marca acaba de regresar con el Meizu Watch: un smartwatch que tiene eSIM para 4G, procesador Snapdragon 4100 Wear y una autonomía increíble de 36 horas. Este nuevo reloj de Meizu ya está a la venta en China, así que acompáñanos a conocer todas sus especificaciones y precio.

Todas las características del Meizu Watch

Características Meizu Watch Dimensiones y peso 46 x 38,4 x 12,97 mm. 69 gramos (con correa). Pantalla 1,78″ con panel AMOLED, resolución de 368 x 448 píxeles, 326 ppi y brillo de 500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100. RAM 1 GB. Almacenamiento 8 GB. Funciones principales Medición del ritmo cardíaco, monitorización del oxígeno en sangre, control de la presión sanguínea, rastreo del sueño, entrenamiento respiratorio, recordatorio de sedentarismo y más de 10 modos deportivos. Batería 420 mAh para una autonomía de 36 horas. Con carga de 7.5 W. Conectividad y extras Bluetooth 4.2, WiFi de 2.4 GHz, NFC y e-SIM para 4G LTE. Sistema operativo FlymeOS adaptado para relojes.

Diseño a lo Apple Watch y potencia de Qualcomm Snapdragon

El Meizu Watch está fabricado con una aleación de aluminio y una base de cerámica. Usa una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas con forma rectangular, que tiene una resolución de 368 x 448 píxeles y un brillo máximo de 500 nits. Esta pantalla está protegida por un cristal 2.5D Gorilla Glass y va acoplada a una correa de caucho fluorado. Por cierto, el reloj tiene un solo botón físico para controlar sus distintas funciones. En general, su diseño nos recuerda bastante al Apple Watch.

El chip Snapdragon Wear 4100 es el que se encarga de dar potencia a este Meizu Watch. Se trata de un procesador de 5 nm con velocidad de 1,7 GHz: es uno de los más eficientes para relojes que existen ahora mismo. A este chip lo acompañan 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno.

No necesita a tu móvil: tiene 4G y un sistema operativo propio

En cuanto a la conectividad, el Meizu Watch es compatible con WiFi de 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 y NFC para pagos sin contacto a través de Meizu Pay. Además, puede conectarse a Internet y hacer llamadas de forma independiente, pues cuenta con soporte para eSIM y 4G. Eso sí, no tiene GPS: lastimosamente sigue dependiendo de tu móvil para rastrear ciertas actividades físicas.

La buena noticia es que el Meizu Watch usa un sistema operativo muy completo llamado FlymeOS (que en realidad es la capa de personalización de los móviles Meizu adaptada a relojes). Este SO lleva incorporado el asistente inteligente Aicy y el motor One Mind de Meizu que aporta numerosas optimizaciones del sistema. En concreto, One Mind es un motor de pensamiento inteligente que hace que el smartwatch regule ciertas acciones por sí solo para mejorar el rendimiento.

Autonomía de 36 horas y todas las mediciones de salud que necesitas

Este smartwatch cuenta con una batería de 420 mAh que promete una larga duración de hasta 36 horas con una sola carga. La compañía afirma que una vez cargado durante 15 minutos, el reloj puede durar encendido todo el día. Viene con una base de carga desmontable, que no tiene un cable de carga unido a ella. Eso significa que puedes conectar cualquier cable USB-C a la base de carga para alimentar al Meizu Watch.

Por otra parte, el reloj puede rastrear varias actividades deportivas como correr en interiores/exteriores, caminar, bicicleta elíptica, ciclismo en interiores/exteriores, tenis de mesa, bádminton, bolos, remo, escalada, saltar a la cuerda y entrenamiento libre. Por si fuera poco, puede monitorizar el oxígeno en sangre, realizar un seguimiento de la frecuencia cardíaca, vigilar la presión sanguínea, rastrear el sueño, ayudarte a entrenar la respiración y recordarte que debes hacer ejercicio.

Precio del Meizu Watch y disponibilidad

El Meizu Watch ya está a la venta por 1499 yuanes o 192 euros al cambio. De momento, solo está disponible en China en los colores negro y azul. No sabemos si se lanzará oficialmente en Europa, pues la compañía no ha dicho nada al respecto. Te mantendremos informado si se llega a anunciar su llegada a nuestro país.