Android Auto ya te permite guardar tu ubicación cuando llegas al destino

Para los olvidadizos o los que suelen confundirse en grandes estacionamientos, Google Maps en Android Auto ha lanzado una novedad que los ayudará a encontrar su coche enseguida. Parece que la nueva actualización trae la capacidad de guardar la ubicación del automóvil una vez has aparcado.

Luego de la nueva versión de Android Auto 11, los usuarios han visto algunos cambios que mejoran la experiencia de uso. La más reciente sería esta, que, en cierto modo, resulta increíblemente útil. Otro punto positivo es que la opción aparece automáticamente, una vez has llegado a tu destino, por lo que no necesitarás buscarlo entre las diferentes opciones.

Android Auto ahora guardará tu ubicación luego de llegar al destino

Al usar Android Auto, verás que te aparecerá la opción “Guardar Ubicación de Estacionamiento” de forma automática. Al habilitar esta acción, la aplicación guardará el lugar exacto donde has aparcado el coche y lo enviará a tu cuenta de Google. Como adicional, será capaz de recordarte dónde dejaste tu automóvil al siguiente día si no lo has movido de allí.

Cabe destacar, que esta función también toma en cuenta si luego de llegar al destino, has estado dando un par de vueltas extra antes de estacionar. Al presionar la opción, guardará el punto en el que te has detenido en definitiva, aun si te has desplazado hasta cierta distancia del destino marcado.

Ten en cuenta que esta opción no parece ser perfecta del todo, pues puede darse el caso de que no te aparezca si tienes dividida la pantalla de Google Maps con el widget de reproducción de música. Usuarios reportan que esta opción no aparece en estos casos, ni siquiera cuando cambias a pantalla completa una vez terminas el recorrido.

De cualquier forma, la última versión de Google Maps para Android Auto trae esta novedad que realmente es bastante útil. Habría sido mejor de haberse implementado hace mucho tiempo atrás, como ha sucedido en los móviles Android o incluso en Maps de iOS. Hay formas de saber si tu coche tiene Android Auto, en caso de que no estés seguro de si podrás contar con este beneficio.

Fuente | Android Authority