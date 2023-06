En la actualidad, la tecnología móvil ha alcanzado un nivel de integración sorprendente en nuestras vidas, y esto incluye también nuestro tiempo al volante. Por eso existe Android Auto, una tecnología para coches desarrollada por Google, con la que podrás disfrutar de tus aplicaciones favoritas, música y navegación directamente desde la pantalla de tu coche.

Sin embargo, antes de embarcarte en esta experiencia y descubrir todos los trucos para aprovechar la plataforma, es fundamental verificar si tu coche tiene Android Auto y que aprendas a identificar qué modelos de coches son compatibles desde el móvil.

Cómo comprobar si un coche tiene android Auto

Si estás emocionado por utilizar la tecnología de Google en tu coche, lo primero que necesitas saber es si tu vehículo es compatible. Aquí tienes algunas formas sencillas de comprobarlo:

Verifica la lista oficial

La página oficial de Android Auto ofrece una lista de marcas y modelos de coches compatibles.

Visita el sitio web oficial de Android Auto.

Luego, selecciona tu país y encontrarás una lista de fabricantes de automóviles.

Navega y busca la marca y el modelo de tu coche. Si aparece en la lista significa que podrás disfrutar de todas las funciones y características que ofrece esta tecnología.

Consulta la información de la pantalla integrada

Si tu modelo de coche no aparece en la lista oficial, no te preocupes. A veces, los fabricantes de coches no actualizan la lista inmediatamente, especialmente si son modelos nuevos en el mercado.

En este caso, echa un vistazo a la información de la pantalla integrada en la interfaz multimedia de tu coche. Si ves el logotipo de Android Auto o alguna referencia a la compatibilidad con el sistema, es probable que tu coche sea compatible.

Revisa la documentación del vehículo

Revisa el manual del propietario o la documentación proporcionada por el fabricante para ver si mencionan Android Auto como una función disponible. A menudo, esta información está disponible en la sección de entretenimiento o conectividad.

Comprueba el panel de control

Algunos coches muestran el logotipo del sistema en su panel de control o en la pantalla central. Si ves el distintivo reconocible de Android Auto, es señal segura de compatibilidad.

Visita el sitio web del fabricante

Muchos proveedores de vehículos tienen una lista online de modelos compatibles con Android Auto. Consulta el sitio web oficial del fabricante para encontrar información específica sobre tu vehículo.

Cómo ver qué coches sí son compatibles

Si estás buscando un nuevo coche y quieres asegurarte de que sea compatible con Android Auto, aquí hay algunas formas de averiguarlo:

Ten a la mano un dispositivo móvil Android con la versión 5.0 o superior con la aplicación Android Auto previamente instalada.

con la aplicación Android Auto previamente instalada. Enciende el coche y asegúrate de que el coche tenga un sistema de infoentretenimiento compatible con el sistema.

Conecta tu móvil al coche utilizando un cable USB compatible.

Si es la primera vez que usas la plataforma, es posible que te solicite descargar e instalar una aplicación complementaria. Sigue las instrucciones en pantalla para hacerlo.

Una vez conectado, verifica si la pantalla del coche muestra el icono de Android Auto. Si es así, eso indica que el sistema es compatible.

Coméntanos… ¿lograste averiguar si tu coche tiene Android Auto?