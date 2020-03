Lo dijimos a comienzos de año, 2020 será un periodo en el que las cámaras para móviles cobrarán mayor protagonismo. En la gama alta se estandarizó utilizar el sensor de 108 MP de Samsung, y este mismo fabricante se atrevió a llevar la triple cámara a la gama baja de Android, con el Galaxy A11.

Ahora el fabricante surcoreano quiere ir más allá, aprovechando la capacidad de procesadores como el Snapdragon 865 para procesar imágenes de hasta 200 MP. Un nuevo rumor indica que Samsung ya estaría trabajando en un sensor fotográfico de 150 MP.

Hace unos meses Samsung sorprendió al mundo entero con su Isocell Bright HMX, un increíble sensor de 108 MP que acabó con la tabla de posiciones de DxOmark cuando se incluyó en el Xiaomi Mi Note 10 Pro. Su éxito fue rotundo y por ello Xiaomi repitió con su Mi 10, y Samsung hizo lo propio con el Galaxy S20 Ultra.

Pero el mercado quiere más, y Samsung va dispuesto a dárselo. Gracias a un tweet publicado por el usuario Sleepy Kuma, un experto en filtrar las novedades de la firma surcoreana, hemos conocido que Samsung estaría desarrollando un nuevo sensor de 150 MP.

Rumor)

– Samsung, 150MP, Almost 1", Nonacell

– Limited to flagship pro models

– Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)

source : https://t.co/CCQTPTHwcm

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) March 16, 2020